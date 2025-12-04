HABER

13 yılın ardından Sözcü'ye veda etti! Uğur Dündar ayrılığı bizzat duyurdu

Duayen gazeteci Uğur Dündar uzun yıllardır çalıştığı Sözcü'den ayrıldığını duyurdu. Vedasını köşe yazısıyla açıklayan Dündar'ın mesajları dikkat çekti.

13 yılın ardından Sözcü'ye veda etti! Uğur Dündar ayrılığı bizzat duyurdu
Hazar Gönüllü

2012'den beri Sözcü Gazetesi'nde çalışan gazeteci Uğur Dündar gazeteye veda etti. Dündar, "Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum" diyerek ayrılığı duyurdu.

"13 YIL GÜZEL ANILARLA RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ"

"Veda" başlıklı köşe yazısında 2012'den beri Sözcü'de yazdığına değinen Dündar "SÖZCÜ Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar SÖZCÜ TV yoktu.)" dedi. Dündar yazısına şöyle devam etti:

13 yılın ardından Sözcü ye veda etti! Uğur Dündar ayrılığı bizzat duyurdu 1

"Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir.

Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın."

SÖZCÜ TV'DE DE DEĞİŞİM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde ise Sözcü TV'de 14 kişi işten çıkarılmıştı. Sözcü TV'nin başına Yılmaz Özdil'in geldiği öne sürülmüştü.

Sözcü Gazetesi Uğur Dündar ayrılık sözcü tv veda gazeteci
