13 yıllık baş ağrısı, 10 dakikada sona erdi: "Artık yaşamaktan zevk alıyorum"

Afyon’da yaşayan Yusuf Aydın’ın 13 yıldır süren şiddetli baş ağrısı kabusu, İzmir’de uygulanan sinir blokajı tedavisiyle son buldu. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülhan Şahbaz tarafından gerçekleştirilen 10 dakikalık girişimsel işlemle ağrılarından büyük ölçüde kurtulan Aydın, yıllar sonra ilk kez rahat bir nefes aldı. Günde 6-7 kez tekrarlayan ağrılar nedeniyle yaşam kalitesinin ciddi şekilde düştüğünü belirten Aydın, "Artık yaşamaktan zevk alıyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.

Nöroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülhan Şahbaz, yıllardır küme tipi baş ağrısı çeken bir hastasına uyguladığı girişimsel tedaviyle yüz güldürdü. 13 yıldır şiddetli baş ağrısı yaşayan Yusuf Aydın, 10 dakikalık bir işlemle sağlığına kavuşmuş oldu.

"GÜNDE 6-7 KEZ AĞRI ÇEKTİĞİM OLUYORDU"

Tedavi öncesi günlük yaşamının neredeyse tamamını baş ağrısıyla geçirdiğini belirten Yusuf Aydın, "Günde 6-7 kez ağrı çektiğim oluyordu. Geceleri 45 dakika ağrı, ardından 15-20 dakika uyku. İş hayatım, aile düzenim tamamen bozulmuştu. Herkes mutsuzdu, bazen hepimiz ağlıyorduk. 4. seanstan sonra ağrılarımın yüzde 60-70’i kesildi. Şimdi yaşamaktan zevk almaya başladım" dedi.

NADİR VE DİRENÇLİ BİR BAŞ AĞRISI TÜRÜ

Hastanın tedavi sürecini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülhan Şahbaz, "Hastamız 13-14 yıldır şiddetli, tek taraflı göz çevresinde delici tarzda ağrılar yaşıyordu. Gözyaşı artışı ve burun tıkanıklığının eşlik ettiği, ilaca dirençli küme tipi baş ağrısı tanısı koyduk. Bu nadir görülen baş ağrısı türünde hızlı ve etkin müdahale büyük önem taşıyor" dedi.

"3-4. SEANSTAN İTİBAREN ÇOK İYİ YANITLAR ALDIK"

Uyguladıkları tedavi yöntemini de aktaran Dr. Şahbaz, "Büyük oksipital sinir blokajı, supraorbital sinir tetik nokta ve sfenopalatin ganglion blokajı gibi girişimsel yöntemleri kullandık. 3-4. seanstan itibaren çok iyi yanıtlar aldık. Bugün 6. seansımızı tamamladık. Yaklaşık 10 dakika süren bu işlem, hastayı rahatsız etmiyor ve sonrasında günlük yaşamına devam edebiliyor" diye konuştu.

