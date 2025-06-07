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14 yaşındaki çocuğun kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 gün önce okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Koçak'ın mahallede yalnız başına yürüdüğü görüldü.

14 yaşındaki çocuğun kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Orhaneli'ye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatlerinde eve dönmeyen oğlu için çevrede arama yaptı. Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu ve durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. 2 gündür kayıp Burak'ın bulunması için çalışma başlatan ekipler, mahalledeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kamera kayıtlarında Burak Koçak'ın sabah saatlerinde mahalle sokaklarında yürüdüğü, ardından bir süre gözden kaybolduğu görüldü. Görüntülerde şüpheli bir kişiye ya da olaya rastlanmazken incelemeler sürüyor.

94 KİŞİLİK EKİP, DRON VE KÖPEKLERLE ARIYOR

Arama çalışmaları halen ormanlık ve dağlık alanda yoğun şekilde devam ediyor. AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, UMKE, MAG-AME, ANDA, KUMDAK ve MAGDER ekiplerinden oluşan 94 kişilik arama kurtarma personeli, 4 arama köpeği, 4 dron ve 16 araçla Burak Koçak'a ait iz arıyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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