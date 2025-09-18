HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

15 il için ‘sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi! İçişleri Bakanlığı tehlikelere karşı uyardı!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak, bugün 15 il için "sarı" kodlu sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. İşte detaylar…

15 il için ‘sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi! İçişleri Bakanlığı tehlikelere karşı uyardı!
Sedef Karatay

İçişleri Bakanlığı, bugün 15 il için ‘sarı’ kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Vatandaşlara sel, kuvvetli rüzgar, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

15 il için ‘sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi! İçişleri Bakanlığı tehlikelere karşı uyardı! 1

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN METEOROLOJİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak, 15 il için "sarı" kodlu sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

15 il için ‘sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi! İçişleri Bakanlığı tehlikelere karşı uyardı! 2

BÖLGESEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Sabah saatleri: Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

15 il için ‘sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi! İçişleri Bakanlığı tehlikelere karşı uyardı! 3

Öğleden sonra: Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay’ın kıyı ilçeleri ve Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kuvvetli yağış bekleniyor.

15 il için ‘sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi! İçişleri Bakanlığı tehlikelere karşı uyardı! 4

Akşam saatleri: Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

15 il için ‘sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi! İçişleri Bakanlığı tehlikelere karşı uyardı! 5

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Uyarıların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyu açmaya çalışırlarken neye uğradıklarını şaşırdılar! Manisa'da talihsiz olayKuyu açmaya çalışırlarken neye uğradıklarını şaşırdılar! Manisa'da talihsiz olay
Komisyonda gergin anlar! DEM Partililer toplantıyı terk ettiKomisyonda gergin anlar! DEM Partililer toplantıyı terk etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İçişleri Bakanlığı sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.