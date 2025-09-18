15 il için ‘sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi! İçişleri Bakanlığı tehlikelere karşı uyardı!

İçişleri Bakanlığı, bugün 15 il için ‘sarı’ kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Vatandaşlara sel, kuvvetli rüzgar, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN METEOROLOJİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak, 15 il için "sarı" kodlu sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Sabah saatleri: Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Öğleden sonra: Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay’ın kıyı ilçeleri ve Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Akşam saatleri: Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Uyarıların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.