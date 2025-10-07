HABER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar! Bir anda alev aldı, sürücü kendini dışarı attı

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürekler ağza geldi. Bir araç bir anda alev aldı. Sürücü hemen aracını kenara çekerek kendini dışarı attı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken çevredeki araçların sürücüleri de yardım için koştu. Olayda bir can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi.

Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle köprüde trafik oluşurken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde korku dolu anlar! Bir anda alev aldı, sürücü kendini dışarı attı 1

BİR ANDA ALEV ALDI

Yangın, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NFV 646 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sürücü hemen aracını kenara çekerek kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde korku dolu anlar! Bir anda alev aldı, sürücü kendini dışarı attı 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Köprüde görevli trafik polisleri de herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde korku dolu anlar! Bir anda alev aldı, sürücü kendini dışarı attı 3

BİR SÜRE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Sabah saatleri olması nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken, yanan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araç geçişine açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde korku dolu anlar! Bir anda alev aldı, sürücü kendini dışarı attı 4

15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde korku dolu anlar! Bir anda alev aldı, sürücü kendini dışarı attı 5

