15 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar! Şanlıurfa bu iğrenç olayı konuşuyor: 4 çocuk tutuklandı

Şanlıurfa çocuklar arasında yaşanan iğrenç cinsel istismar olayını konuşuyor. Şanlıurfa Valiliği, cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 5 çocuktan 4'nün tutuklandığını bildirdi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK AİLESİYLE 5 ÇOCUĞA SUÇLAMADA BULUNDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk ve ailesi tarafından jandarmaya cinsel istismar suçlamasıyla başvuru yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"SUÇA SÜRÜKLENEN 5 ÇOCUK'TAN 4'Ü TUTUKLANDI"

"Başvuru üzerine, tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen şüpheli 5 suça sürüklenen çocuktan 4'ü tutuklanmış, bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

"MAĞDUR ÇOCUĞA VE AİLESİNE DANIŞMANLIK HİZMETİ BAŞLATILDI"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti başlatılmıştır. Ayrıca olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmekte olup, konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır