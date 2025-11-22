HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

15 yaşındaki çocuk kompresörle hava basılarak öldürülmüştü! Ailesi sessizliğini bozdu

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılarak öldürülen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin acılı ailesi sessizliğini bozarak ilk açıklamayı yaptı. Kendirci ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır" ifadesine yer verildi. İşte detaylar...

15 yaşındaki çocuk kompresörle hava basılarak öldürülmüştü! Ailesi sessizliğini bozdu

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basıldığı için hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ailesi olaydan sonra ilk açıklamayı yaptı.

15 yaşındaki çocuk kompresörle hava basılarak öldürülmüştü! Ailesi sessizliğini bozdu 1

KOMPRESÖRLÜ VAHŞET!

Olay, 14 Kasım'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

15 yaşındaki çocuk kompresörle hava basılarak öldürülmüştü! Ailesi sessizliğini bozdu 2

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan bu olaydan sonra Kendirci ailesinden günler sonra ilk açıklama geldi. Kendirci ailesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 14.11.2025 günü ilçemiz Bozova'da, biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin staj öğrencisi olarak gönderildiği ve mobilyacılık eğitimi aldığı atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak atölye çalışanı ya da çalışanları tarafından kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür.

15 yaşındaki çocuk kompresörle hava basılarak öldürülmüştü! Ailesi sessizliğini bozdu 3

5 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

İç organları işlevsiz bırakılan 15 yaşındaki yavrumuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir.

15 yaşındaki çocuk kompresörle hava basılarak öldürülmüştü! Ailesi sessizliğini bozdu 4

Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ile çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar ve de bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerine yer verildi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklamaSakarya'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Zeytinburnu’nda silahla vurularak öldürülen iki arkadaşın cenazesi Adlı Tıp Kurumu’ndan alındıZeytinburnu’nda silahla vurularak öldürülen iki arkadaşın cenazesi Adlı Tıp Kurumu’ndan alındı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.