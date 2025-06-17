15 yaşındaki oğlunu acımasızca darp etti! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 yaşındaki oğlunu darbeden babanın darp anlarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ekol TV'nin paylaştığı görüntülerde öfkeden gözü dönen adamın oğluna hiç acımadan vurduğu anlar dikkat çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ö.T. isimli bir baba, hafta sonları bir motosiklet bayisinde çalışan oğlu A.T.'nin iddiaya göre kendisini aramamasına sinirlenerek iş yerine geldi.

Oğluna tokat attıktan sonra öfkesi dinmeyen adam, oğlunun kıyafetlerini yırtıp attı.

A.T., darp raporu alarak babasından şikâyetçi olurken, Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.