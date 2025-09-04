150 bin lira için gitmiş! Savcı Kayhan'ı öldüren genç katil her şeyi anlattı: "Paramı ödemeyince aramızda tartışma çıktı"

Dün İstanbul'da Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Gül'ün yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden savcı Kayhan ile bilinmeyen nedenle tartıştıkları, aralarında bu nedenle husumet başladığı iddia edilmişti.

AYNI KAREDE YER ALMIŞLAR

Katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıkması gündem olmuştu.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Jandarma işlemelerinin ardından sevki gerçekleştirilen şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

"PARAMIN TAMAMINI ÖDEMEYİNCE ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKMIŞTI"

Mustafa Can Gül'ün Jandarmada verdiği ifade ortaya çıktı. Sabah'ın aktardığına göre Gül'ün ifadesi şöyle:

"Şu anda herhangi bir işte çalışmamaktayım. Geçimimi annem ve babam sağlamaktadır. Ailemle birlikte ikamet etmekteyim. Yeşil Oba Et Mangal isimli iş yerinde önceki dönemlerde zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin birlikte ortak olarak burayı işletmektedirler. Kayhan yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü. Sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu.

"150 BİN LİRAMI ALMAYA GİTTİM"

Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. Olay akşamı 21.00 gibi işletmeye kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfedeki Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal, bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık.

"BİR ANLIK PANİKLE KAYHAN YERDEYKEN BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM"

O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Kayhan, kanlar içerisinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum.

"AMACIM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır."

MET KULLANMIŞ

Sorgusunda Gül'e uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı sorulduğunda yanıtı şöyle oldu: "Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de uyuşturucu madde veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi."