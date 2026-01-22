150 yıla kadar hapis cezası! Adnan Oktar silahlı suç örgütü yöneticisi Serdar Dayanık yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütü yönetici kadrosunda yer alan ve hakkında kesinleşmiş 150 yıla hapis cezası bulunan Serdar Dayanık yakalandı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Ankara ve Muğla istihbarat birimleri ile koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonla Dayanık, Muğla'da yakalandı.

YURT DIŞINA KAÇMA PLANI SUYA DÜŞTÜ

Dayanık'ın Muğla'da Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandığı aktarıldı. Dayanık'ın saklamak için bir dönem, avukatlık bürosunda yaşadığı, çok fazla telefon hattı değiştirdiği tespit edildi.

150 YILA YAKIN HAPİS CEZASI

Dayanık hakkında nitelikli cinsel saldırı, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı dahil birçok suçtan 150 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.