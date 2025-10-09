HABER

16 milyon abonesi vardı: Enes Batur, YouTube kanalını kapattı

Adını YouTube’da hazırladığı içerik ve oyun videoları ile duyuran Enes Batur Sungurtekin, yani bilinen adıyla Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip kanalını kapattı. Aktif paylaşım yapılmamasına rağmen kanalın aylık milyonlarca TL pasif gelir sağladığı iddia ediliyordu. Batur’un bu kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri “neden kapattı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Enes Çırtlık

YouTube kanalındaki videolarla milyonlarca izlenme sayısına ulaşan ve böylece Türkiye’nin en tanınmış içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur Sungurtekin veya sadece bilinen adıyla Enes Batur, bu kez dikkat çeken bir kararla özellikle sosyal medya kullanıcılarının gündeme geldi.

ENES BATUR'DAN DİKKAT ÇEKEN YOUTUBE KARARI

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre, Enes Batur, YouTube kanalını kapattı. Enes Batur'un YouTube kanalı, 16 milyon aboneye sahipti ve Türkiye’nin en büyük YouTube kanallarından biriydi. Bu karar, sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu.

Kanalın aktif yayın yapmamasına rağmen aylık milyonlarca TL pasif gelir getirdiği öne sürülmüştü.

