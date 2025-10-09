16 milyon abonesi vardı: Enes Batur, YouTube kanalını kapattı

YouTube kanalındaki videolarla milyonlarca izlenme sayısına ulaşan ve böylece Türkiye’nin en tanınmış içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur Sungurtekin veya sadece bilinen adıyla Enes Batur, bu kez dikkat çeken bir kararla özellikle sosyal medya kullanıcılarının gündeme geldi.

ENES BATUR'DAN DİKKAT ÇEKEN YOUTUBE KARARI

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre, Enes Batur, YouTube kanalını kapattı. Enes Batur'un YouTube kanalı, 16 milyon aboneye sahipti ve Türkiye’nin en büyük YouTube kanallarından biriydi. Bu karar, sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu.

Kanalın aktif yayın yapmamasına rağmen aylık milyonlarca TL pasif gelir getirdiği öne sürülmüştü.