16 yaşındaki Hiranur, araç içerisinde ölü bulunmuştu! İfadesini değiştirdi, itiraf gibi sözler...

Mersin’in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde dün gece saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ı park halindeki bir otomobilde silahla vurulmuş şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Hiranur Nilgün Aygar hayatını kaybetti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Arda Ş.'nin (19) yaklaşık iki aydır Aygar ile sevgili olduğu belirlenirken, ifadeler de ortaya çıktı.

"KENDİ KAFASINA SİLAHI DAYAYIP ATEŞ ETTİ"

Arda Ş., Aygar ile birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini burada kendisine ait olan tabancayı da yanına aldığını, havaya ateş ettiğini, daha sonra dönüşte arkadaşı N.Ç.'nin (20) aracı ile yanlarında arkadaşları olan M.Z. (27) ile birlikte evlerine gittikleri esnada Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerinde bir market önünde durduklarını araçtan indiklerini, araç içinde kalan Aygar'ın tabancayı alıp kafasına dayadığını, ardından ateş ettiğini söyledi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: İTİRAF GİBİ SÖZLER...

Şüpheli Arda Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi. Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu.

"DOĞUM GÜNÜ PLANI YAPARKEN..."

Hiranur Nilgün Aygar, Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kuzeni Gökçe Tan, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, “16 yaşında, 6 gün sonra doğum günüydü. Ben onun için planlar yaparken bir gece yarısı ölüm haberiyle uyandım. İlk duyduğumda gerçekten durdum, hala şoktayım” dedi.

Arkadaşı Eylül Sert ise "Bir kadının canı bu kadar değersiz olmamalı, hiçbir şekilde. Hiçbir canın bu kadar değersiz olmamalı, yani" diye konuştu.

"CİĞERİMİZ YANDI"

Hiranur'un dayısı Kenan Tan "Ciğerimiz yandı. Başka insanların ciğerinin yanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.