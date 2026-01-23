HABER

16 yaşındaki Hiranur kafasından 3 kez vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı: "1 haftanız var, biz devletten üstünüz"

Mersin'de otomobilde tabancayla başından vurularak katledilen Hiranur Nilgün Aygar'ın ailesi, 16 yaşındaki evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Acılı ailenin babası Murat Aygar, kızının katillerinin üç defa ifade değiştirdiğini ifade ederken aldıkları tehdit mesajlarını da ortaya çıkardı. Mesajda davayı geri çekmeleri için Aygar ailesine 1 hafta süre verildiği görüldü. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Mersin'in Toroslar ilçesinde 31 Ağustos'ta park halindeki otomobilde öldürülen Nilgün Aygar'ın dava süreci devam ediyor. Katillerin en ağır cezayı almasını talep eden baba Murat Aygar, kendisine gönderilen tehdit mesajını paylaştı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Hiranur’un annesi Gülten Tan, sanık Hüseyin Arda Şark ile kızının yaklaşık 2 aylık bir birlikteliği olduğunu ifade ederek, "Kızıma bu kişiden uzak durmasını söylemiştim. Kızımı hayattan kopardılar. Bu bir şaka ya da kaza değil, bu olay cinayettir" demişti.

Baba Murat Aygar da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim kızımın hayatı kimsenin şaka konusu olamaz. Türk adaletine güveniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme heyeti, tanıkların ve avukatların beyanlarının ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

AYGAR AİLESİ ADALET İSTİYOR

Aile kızlarının hukuk mücadelesini sürdürürken Baba Murat Aygar'dan destek talebi geldi. Aygar'ın ifadeleri şu şekilde:

“Kızım Hiranur Aygar, 16 yaşındayken 31 Ağustos'ta 3 şahıs tarafından alnından vurularak katledildi.

Kızımı katlettikten sonra bir yere bıraktılar, saatler sonra hastaneye götürüp ‘intihar’ dediler, ‘şaka yaparken oldu’ dediler, üç defa ifade değiştiler.

Katillerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Hira’ya ses olun.”

BABA AYGAR O MESAJI GÖSTERDİ

Acılı baba Murat Aygar, kendisine yollanan tehdit mesajını paylaştı. Mesajda ailenin davadan 1 hafta içinde çekilmesinin istendiği görülürken, Aygar ailesi de aleni bir şekilde ölümle tehdit edildi.

İşte gelen o tehdit mesajı:

NE OLMUŞTU?

1 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybederken, polis, Hiranur'un erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark (19), M.Z. (27) ile Nazmi Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

