16 yaşındaki Kerem ve arkadaşının cansız bedeni bulundu... Babası böyle feryat etmişti: "Oğlum bizi duyuyorsan, lütfen gel"

Hatay'da 4 gündür kendilerinden haber alınamayan 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan’ın cansız bedeni motosikletle menfeze uçmuş halde bulundu. Evladının cansız bedeni bulunmadan önce gözyaşları arasına evladına seslenen baba Hüseyin Güney, "Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel" dedi.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan’dan 4 gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İKİ ARKADAŞ MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Polis ve jandarma ekiplerinin hummalı çalışması sonrası kayıp 2 gencin cansız bedenlerine Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde ulaşıldı.

İlk belirlemelere göre; motosiklette seyreden 2 arkadaşın 31 VE 334 plakalı motosikletle direğe çarptıktan sonra menfeze uçtukları belirlendi. Kerem Güney ve Adnan Demircan'ın cenazeleri, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"BENDEN HABERSİZ HİÇBİR YERE GİTMEZDİ, MUTLAKA KONUM ATAR YA DA HABER VERİRDİ"

Evladının kazada can verdiğinden habersiz halde evladına seslenen baba Hüseyin Güney, "Ayın on üçüncü gününden beri dördüncü gün bugün. Hiçbir haber yok, hiçbir iz yok. Kerem Güney ve arkadaşı Adnan Demircan o günden beri kayıp. Mahallede oldukları söylendi ama gece saat 23.00'ten sonra kendilerinden haber alınamadı. Kimliği, telefonu ve motoru yanında kalmış. Sadece evden az miktarda para almış. Benden habersiz hiçbir yere gitmezdi, mutlaka konum atar ya da haber verirdi.

Böyle bir şey ilk defa oluyor. Mahallede görüldükleri söylendi ama gelen ihbarlar asılsız çıkıyor. Yaylada, Dörtyol'da, Arsuz'da görüldükleri yönünde bilgiler geliyor ama gittiğimizde hiçbirine rastlayamıyoruz. Eşim üç gündür hiçbir şey yemedi, uykusuzuz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel" dedi.

(İHA)

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Hatay motosiklet kazası
