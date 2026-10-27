16 yaşındaki TikTok fenomeninin kesik başı poşette bulundu!

Ekvador’un El Oro eyaletine bağlı Pasaje kentinde yaşanan korkunç olay, ülkede gündem oldu. 16 yaşındaki Leslibeth Anahí García Farías’ın kesik başı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında César Fadul Coliseum’un önünde bir poşetin içerisinde bulundu.

OLAY YERİNDE TEHDİT NOTU BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, rakip suç örgütlerine bilgi sağlamakla suçlanan kişilere yönelik tehditler içeren bir not da bulundu. Soruşturmacılar, notun genç kızın öldürülmesiyle bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yetkililer, herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığını bildirdikleri García Farías’ın Pasaje Teknik Eğitim Birimi’nde öğrenci olduğunu açıkladı. Genç kızın daha önce tehdit edilip edilmediğine ilişkin ise kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

BAŞINA SİLAH DOĞRULTULDUĞU VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından, genç kızın başına silah doğrultulduğunu gösterdiği belirtilen bir video ortaya çıktı. Polis, görüntülerin cinayetle bağlantısını araştırırken videonun çekildiği yer ve zaman ile olayın gerçekleşme koşullarını belirlemeye çalışıyor.

CESEDİNİN GERİ KALANI ARANIYOR

Ekvador polisi, 25 Ekim Pazar günü itibarıyla genç kızın cesedinin geri kalanına henüz ulaşamadı. Hayata Karşı Suçlar, Şiddet Sonucu Ölümler, Kayıplar, Şantaj ve Adam Kaçırmalarla Mücadele Ulusal Müdürlüğü (Dinased) ile kriminalistik ekipleri, olay yerinde delil topladı ve biyolojik örnekler aldı.

Genç kızın nerede ve hangi koşullarda öldürüldüğü henüz belirlenemezken, cinayetin nedeni ve faillerin kimliği de bilinmiyor. Yetkililer, olayın aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.