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Trump’tan '3 Kasım' açıklaması: İhbar edene 1 milyon dolar ödül

ABD Başkanı Donald Trump, geçmiş seçimlerde veya 2026 ara seçimlerinde hile yapıldığına ilişkin ihbarda bulunanlara, şüphelilerin tutuklanıp hüküm giymesi halinde 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

Trump’tan '3 Kasım' açıklaması: İhbar edene 1 milyon dolar ödül

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından 3 Kasım’da düzenlenecek ara seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

TRUMP: "1 MİLYON DOLAR ÖDENECEK"

Trump, seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair ihbarlara ödül verileceğini belirterek, “Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren herkese, söz konusu hileyi yapan kişilerin tutuklanıp hüküm giymeleri durumunda 1 milyon dolar ödenecektir” ifadelerini kullandı.

Trump’tan 3 Kasım açıklaması: İhbar edene 1 milyon dolar ödül 1

Trump’ın açıklaması, ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde seçim güvenliği ve olası usulsüzlük iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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