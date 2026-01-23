HABER

17'inci kattan düşerek can vermişti! Sır ölümün ardındaki gerçek ortaya çıktı

Bursa'da 44 yaşındaki Özgür Demirtaş'ın kiralama bahanesiyle bir daireyi görmeye gittikten sonra balkondan atladığı öğrenilmişti. Yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Demirtaş'ın 17'inci kattaki daireden kendi isteğiyle atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Korkunç olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Kiremitçi Caddesi’ndeki 23 katlı apartmanda meydana geldi. Özgür Demirtaş, kiralık ev aradığını belirterek emlakçı Sude G. ile anlaşıp bir apartmanın 17’nci katındaki boş daireyi görmeye gitti.

17'İNCİ KATTAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, korkulukları aşarak beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İNTİHAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emlakçı Sude G.’nin emniyetteki ifadesinde, kiralamak için daireyi gezdirdiği Özgür Demirtaş’ın balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığını söylediği bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

