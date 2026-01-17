HABER

17 yaşındaki Atlas'ı 15 yaşındaki çocuk katletti! Acılı anne konuştu: Oğlum can çekişiyordu!

Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan hayatını kaybetti. Anne Gülhan Çağlayan, “Atlas'ım için adalet ve bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kafenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşında caniler. Benim yavrum toprak oldu." dedi.

Kan donduran olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç (15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı.

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

"ATLAS'IM İÇİN ADALET İSTİYORUM"

Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan, “Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Yavrum için adalet istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler. Önce Ahmet'i, sonra benim yavrum Atlas'ımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın.

"OĞLUM CAN ÇEKİŞİYORDU"

Benim öğrenmem; oğlum evdeydi, beni bekliyordu iş çıkışında. Eve geldim. Eve geldikten sonra 'Anne, dedi, kardeşimin yanına gideceğim' Oğlum da diğer oğlumla aynı kafeye arkadaşlarıyla gitmiş. Oğlum Atlas beni beklemiş evde gelmemi, ben geldikten sonra gitti. 'Oğlum geç kalma,' dedim, 'merak ederim' Ama gitti. Gittikten yarım saat sürdü sürmedi, ondan sonrasında ikiz kardeşi aradı: 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş' diye. Olay yerine gittiğimde oğlum can çekişiyordu zaten. Kalp masajı yapıyorlardı orada da ama yüzü mosmor, bütün kanı bitmişti. Bütün kanı gitmişti.

"HERKESİN SESİMİ DUYMASINI İSTİYORUM"

Sonra ambulans geldi ama ambulans da çok geç geldi. Ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar, hastaneye gittik. Hastanede ameliyata aldılar acil. Bir buçuk saat sürdü. Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. Yarım saat sürmemiştir yaşaması. 'Vefat etti,' dediler, 'öldü,' dediler. 'Öldü' dediler, yavrumu bitirdi, bitti. O cani katil çocuğumu öldürdü. Kendi ne olacağı belli değil, ne olacağının. Ömrü boyunca hapis yatmasını istiyorum. Atlas için adalet istiyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum" dedi.

"CEBİNDE BIÇAKLA GEZEN ÇOCUK CİNAYET İŞLEMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIR"

Atlas’ın teyzesi Şaziye Pamuk, “Çocuğumuzun kanını adalet temizleyecek, ben buna inanıyorum. Buna inanmak istiyorum. Bu kaçıncı... Cebinde bıçakla gezen çocuk cinayet işlemek için yola çıkmıştır. Bunu başka türlü anlamak mümkün değildir. Büyük hakimlerimiz, savcılarımız, Adalet Bakanlığımız duysun. Bunu ben bir insan olarak düşünüyorum, adaletimiz bunu biliyordur, düşünüyordur. Böyle olacağına inanıyorum. Lütfen yetişkin bazında yargılansın. Gerekli cezayı alsın. Bizim canımızı geri getirmez, getirmez. Ama o da, o da kimsenin canını bir daha yakamasın" dedi.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride oturan grup dışarı çıkıyor. Dışarda tartışmanın ardından kavga başlıyor. Kavga sırasında yaralanan Atlas'ın yere düştüğü görülüyor.

'KANI DURDURAMADIK'

Çevrede bulunan restoranın sahibi Yener Başkutlu, "Olay başladığı zaman bir anda bıçaklama olayı saniyelik oldu. Biz herhalde dedik ki bacağından yaralama olmuş. Meğerse göğüs kafesinden vurulmuş. Göğüs kafesinden vurulduğu için de burada bazı arkadaşlarımız müdahale etti tampon yapmaya çalıştılar. Tabii yara derin olduğundan dolayı kanı durduramadık. Bütün arkadaşlarımız onun arkadaşları herkes müdahale etmeye çalıştı. Defalarca ambulansı da aradık. O gün ambulansla alakalı çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü ambulansla çok geç geldi. Güngören’den ambulans gelmediği için Bayrampaşa'dan geldi. Bundan dolayı da yaklaşık 40-45 dakika ambulans beklendi. Adli bir vaka olduğu için müdahale de edemiyorsun. Çocuğu hastaneye de götüremiyorsun. Bundan dolayı da uzun bir süreç oldu ama buradaki arkadaşlar herkes müdahale etti. Çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık. Tampon yapmaya çalıştık. Ama maalesef kanı çok durduramadık. Hastanede ameliyata alınmış sonra da vefat etmiş" dedi.

'YAN BAKMA’ MESELESİNDEN GERÇEKLEŞMİŞ'

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten Başkutlu, "Dışarıda arkadaşlar daha önce herhalde bir sözlü tartışması olmuş. Bundan dolayı da arkadaşlar göz göze gelmişler. Çok üzüldüm. 'Yan bakma’ diye bir sebepten bıçaklama olayı gerçekleşmiş. 14-15 yaşındaki çocukların kendi arasındaki tartışmadan dolayı hiç yok yere bir ölüm gerçekleşti" dedi. E.Ç. tutuklanarak Karatepe Çocuk Cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA

