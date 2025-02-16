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17 yaşındaki kızdan 16 gün sonra acı haber geldi!

16.02.2025 08:41
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Antalya'dan acı haber! 16 gün önce kaza geçiren 17 yaşındaki Bahar Balcı yaşam savaşını kaybetti. Bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan ve sonra müdahalelere rağmen kurtarılamayan Balcı yarın defnedilecek.

17 yaşındaki kızdan 16 gün sonra acı haber geldi!

Antalya'da aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan ve 16 gündür hastanede yaşam savaşı veren Bahar Balcı, hayatını kaybetti.

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MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ, AĞIR YARALANDI

Kaza, 29 Ocak'ta saat 14.50 sıralarında Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakılar Mahallesi istikametinden gelip, Hacı Musa Sokak üzerinde seyir halinde olan Kübra K. idaresindeki 33 DT 764 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin E. G. idaresindeki 16 EIM 70 plakalı motosiklet ile Bahar Balcı'nın kullandığı 07 BTN 490 plakalı motosiklete çarptı.

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Kazada, devrilen motosikletten asfalt yola düşen Bahar Balcı (17) ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ve diğer motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Balcı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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16 GÜN SONRA ACI HABER

17 yaşındaki gen kız, Gazipaşa'da yapılan kontrollerin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan 17 yaşındaki Bahar Balcı, doktorları yaptığı tüm müdahaleye rağmen 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Genç yaşta kaza kurbanı olan Bahar Balcı, yarın öğle namazından sonra Yenigüney Mahallesi'nde toprağa verilecek. (İHA)

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AW392877_06Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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