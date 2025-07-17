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17 yaşındaki Muharrem'in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada!

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Sarıyer'de kaydedilen bir kaza görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muharrem Umut Ağırbaş'ın tek tekerlek üzerinde seyir halindeyken aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan korkunç anlar kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem Umut Ağırbaş, arkadaşı T.D. ile 34 SG 1134 plakalı motosikletle yolda ilerlemeye başladı. Ağırbaş bir süre yolda motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde gitti. Metrelerce bu şekilde ilerleyen Ağırbaş, ön tekerleği yola indirdiğinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet aydınlatma direğine çarparken, sürücü Ağırbaş ve arkada oturan T.D. yere savruldu. Kazada iki arkadaş ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 1

SÜRÜCÜ ÖLDÜ ARKADADAŞI YOĞUN BAKIMDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ağırbaş ve T.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muharrem Umut Ağırbaş yapılan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşı T.D.’nin ise yoğun bakımda tedavisini sürdüğü öğrenildi.

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 2

TEK TEKERLEK ÜSTÜNDE GİTMİŞ

Diğer yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, sürücü Ağırbaş’ın tek tekerlek üzerinde kalktığını ardından da sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparak kaza yaptığını tespit etti. Hayatını kaybeden Ağırbaş’ın bugün öğle namazına müteakip Sultan Selim Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sanayi Mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 3

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 4

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 5

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 6

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 7

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 8

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 9

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 10

17 yaşındaki Muharrem in tek teker üzerinde gelen feci ölümü... Tüyler ürpertici anlar saniye saniye kamerada! 11

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer motosiklet
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