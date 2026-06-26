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170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler için yeni dönem

Türkiye'nin kültürel değerlerini, turizm potansiyelini ve Türkçeyi uluslararası izleyicilerle buluşturan dizilere yönelik destek sistemi güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle uluslararası başarı elde eden yapımların daha etkin desteklenmesi ve Türk dizilerinin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler için yeni dönem
Sedef Karatay Bingül

Dünyanın 170 ülkesinde yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizileri, bugün Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan en güçlü kültürel ihracat alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin turizm destinasyonlarından gastronomisine, kültürel mirasından doğal güzelliklerine, yaşam kültüründen tarihî birikimine kadar pek çok değeri dünya ile buluşturan Türk dizileri, aynı zamanda Türkçenin uluslararası alandaki görünürlüğüne ve yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen çalışmalarla, Türk dizilerinin oluşturduğu bu küresel etki alanının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, Türkiye'nin kültürel değerlerinin, turizm potansiyelinin ve Türkçenin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayan yapımların desteklenmesi ve Türk dizilerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler için yeni dönem 1

DİZİ FİLM DESTEKLERİNDE SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEMELER

Dizi film desteğine ilişkin başvuru ve yararlanma şartları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi.
Yapılan değişikliklerle destek sisteminin daha etkin işlemesi, uluslararası başarı elde eden yapımların daha kapsamlı biçimde desteklenmesi ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan içeriklerin küresel ölçekte daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler için yeni dönem 2

BİRDEN FAZLA PROJEYE DESTEK İMKÂNI

Yeni düzenlemeyle, dizi film desteği kapsamında aynı yıl içerisinde birden fazla proje için destek alınabilmesinin önü açıldı. Böylece uluslararası pazarlarda başarı gösteren yapım şirketlerinin farklı projeleriyle destek sisteminden yararlanabilmesi mümkün hâle geldi.

170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler için yeni dönem 3

BÖLÜM BAZLI DESTEK MODELİNE GEÇİLDİ

Destek sistemi daha etkin ve esnek bir yapıya kavuşturularak bölüm bazlı hâle getirildi. Dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayımlanmış olması şartı kaldırılırken, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanmış olma kriteri korunarak uluslararası başarı odağı güçlendirildi.

HAK SAHİPLERİNE DOĞRUDAN DESTEK

Yeni düzenleme kapsamında destekler, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yerli dizi film bölümlerinin yurt dışındaki umuma iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine verilecek.

GÜNCELLİK KRİTERİ GETİRİLDİ

Destek başvurusuna konu edilen her bir bölümün ilk gösteriminin, başvuru tarihinden önceki en fazla üç yıl içerisinde Türkiye'de kablo, uydu veya karasal ortamda yayın yapan bir televizyon kanalında gerçekleştirilmiş olması gerekecek.

170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler için yeni dönem 4

TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYAN YAPIMLAR ÖNCELİKLENDİRİLECEK

Başvurular, kamu, sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme sürecinde;

  • Türkiye'nin ve millî kültürün tanıtımına katkısı,
  • Türkçenin yaygınlaşmasına etkisi,
  • İhraç edilen ülke sayısı ve hedeflenen turizm pazarlarıyla uyumu,
  • Televizyon yayınlarında elde edilen reyting performansı ile dijital mecralardaki izlenme ve erişim verileri esas alınacak.

BAŞVURU SÜREÇLERİ DAHA ESNEK VE DAHA ETKİN HÂLE GETİRİLDİ

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte başvuruların, Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinde gerekli belgelerin sunulması esasına göre yapılabilmesine imkân sağlandı.

Böylece dijital başvuru sistemleriyle uyum artırılırken uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve süreçlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşan diziler için yeni dönem 5

KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMINI GÜÇLENDİREN DÜZENLEME

Yapılan değişiklikle, destek tutarı iade edilen veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yasal takibe konu edilen projelerin yeniden destek başvurusuna konu edilemeyeceği açık hükme bağlandı.

Söz konusu düzenleme, destek alan kişi veya şirketlerin tüm projelerine yönelik bir kısıtlama getirmiyor; yalnızca destek tutarı iade edilen veya yasal takibe konu edilen aynı proje bakımından uygulanıyor.
Böylece kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve destek sistemindeki mali disiplinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

AMAÇ: TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRMEK

Türk dizileri, ulaştıkları geniş izleyici kitlesiyle Türkiye'nin kültürel tanıtımında, yaratıcı endüstriler alanındaki uluslararası başarısında ve ülke markasının güçlendirilmesinde önemli rol üstlenmeye devam ediyor.
Hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye'nin kültürel değerlerini, turizm potansiyelini ve Türkçeyi dünya ile buluşturan yapımların desteklenmesi, dizi ihracatındaki başarının sürdürülebilir hâle getirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne sağlanan katkının artırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı dizi
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