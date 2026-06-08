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18 ilde düğmeye basıldı: 357 şüpheli yakalandı, birçok şirkete kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 357 şüphelinin yakalandığını, 194 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında 4 şirkete, 15 benzin istasyonuna ve 1 benzin ile gaz dolum şirketine kayyum atandı.

18 ilde düğmeye basıldı: 357 şüpheli yakalandı, birçok şirkete kayyum atandı
Mehmet Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin yeni bilançoyu paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde çok sayıda ilde eş zamanlı çalışmalar yapıldı.

18 ilde düğmeye basıldı: 357 şüpheli yakalandı, birçok şirkete kayyum atandı 1

194 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar; İstanbul, Bitlis, Sinop, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Nevşehir, Ankara, Uşak, Denizli, Muğla, Manisa, İzmir, Bilecik, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Muş merkezli olarak son 5 gün içinde gerçekleştirildi.

Bakanlık, operasyonlarda toplam 357 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 194’ü tutuklanırken, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

18 ilde düğmeye basıldı: 357 şüpheli yakalandı, birçok şirkete kayyum atandı 2

DOLANDIRICILIK, YASA DIŞI BAHİS VE ÇOCUK İSTİSMARI İÇERİKLERİ

Açıklamaya göre şüphelilerin; POS tefeciliği, yasa dışı bahis, kumar, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliğiyle bağlantılı suçlara karıştığı değerlendiriliyor.

Şüphelilerin sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden “yatırım”, “hesap kiralama” ve “ürün satışı” temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları; bazı kişilerin mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

18 ilde düğmeye basıldı: 357 şüpheli yakalandı, birçok şirkete kayyum atandı 3

4,6 MİLYAR TL’LİK VARLIĞA KAYYUM ATANDI

Operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 milyar 606 milyon TL değerindeki 4 şirkete, 15 benzin istasyonuna ve 1 benzin ile gaz dolum şirketine kayyum atandı.

18 ilde düğmeye basıldı: 357 şüpheli yakalandı, birçok şirkete kayyum atandı 4

Ayrıca şüpheli para transferlerinin tespit edildiği yaklaşık 100 banka hesabına bloke konuldu. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, 3 milyon TL para, uyuşturucu madde ve dijital materyal de ele geçirildi.

18 ilde düğmeye basıldı: 357 şüpheli yakalandı, birçok şirkete kayyum atandı 5

Bakanlığın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
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