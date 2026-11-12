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18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada kahreden detay! 3 saat önce işe girmiş

İzmir HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğarken ortaya çıkan bir detay üzüntüyü daha da artırdı. Hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı'nın ilk iş günü olduğu ve mesaisinin daha 3. saati olduğu ortaya çıktı.

18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada kahreden detay! 3 saat önce işe girmiş

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği faciada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın, göreve başladıktan yalnızca yaklaşık 3 saat sonra patlamada can vermesi yürekleri dağladı. Cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı'nın evladının tabutuna sarılarak döktüğü gözyaşları ve ayakta durmakta güçlük çektiği anlar acıyı gözler önüne serdi.

18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada kahreden detay! 3 saat önce işe girmiş 1

ACILI AİLENİN ZOR DAKİKALARI

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım tarihinde meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği büyük patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı, Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Facianın ardından Ünaldı'nın ailesi ve yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta büyük zorluk çekti.

18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada kahreden detay! 3 saat önce işe girmiş 2

İŞE GİRELİ 3 SAAT OLMUŞTU

Bozköy Mahallesi'nde yaşayan Ünaldı'nın, olayın meydana geldiği gün fabrikada ilk kez çalışmaya başladığı öğrenildi. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere sahaya inen Ünaldı, yeni işine başladıktan yaklaşık 3 saat sonra meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada kahreden detay! 3 saat önce işe girmiş 3

KAHREDEN ANLAR

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Annesi Nurten Ünaldı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı derin acı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken anne Ünaldı'yı yakınları teskin etmeye çalıştı. Bozköy Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine devlet protokolü, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, merhumun ailesi, sevenleri ve mahalle sakinleri yer aldı.

18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada kahreden detay! 3 saat önce işe girmiş 4

Kılınan cenaze namazının ardından Göksel Ünaldı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada kahreden detay! 3 saat önce işe girmiş 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi İzmir fabrika
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