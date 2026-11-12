İtalya'nın ardından kıtaya yayıldı! Avrupa kaosa sürükleniyor: Tehdidlerin önü alınamıyor! Okul, havalimanı ve medya kuruluşları...

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada sanal tehditler hızla artıyor. Geçtiğimiz aylarda Fransa'da süpermarketlere yönelik düzenlenen sanal saldırı sonrası hayat neredeyse durmuştu. Avrupa Birliği de konuyla ilgili adım atarak sanal tehditlerin artabileceği uyarısında bulunmuştu. Öte yandan halka en az 3 gün yetecek erzak bulundurmaları yönünde çağrılarda bulunulmuştu. Son olarak dün İtalya ile başlayan ve kıtanın geneline yayılan mail olayında anonim bir mail adresi başta okullar olmak üzere, havalimanı, süpermarketler ve medya kuruluşlarına bomba ihbarında bulundu.

İTALYA AYAĞA KALKTI

11 Kasım'da ülke genelinde yaklaşık 6 bin 300 okula bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi. İtalya genelinde aralarında Roma, Milano, Torino, Napoli ve Venedik'in de yer aldığı birçok kentte en az 300 okul güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Bologna, Napoli ve ülkenin farklı bölgelerindeki okullarda öğrenciler güvenli alanlara yönlendirildi. Bazı veliler çocuklarını almak için okullara çağrıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapılan incelemelerde somut bir tehlikeye işaret eden bulguya rastlanmadığını açıkladı. Ancak olayın büyüklüğü üzerine hükümetin güvenlik yetkilileriyle acil toplantı gerçekleştirildi.

KITAYA YAYILDI

İtalya'daki gelişmelerle aynı gün Britanya Adaları'nda da benzer bir tablo yaşandı.

Kuzey İrlanda'da 300'den fazla, İskoçya'da ise 470 okulun tehdit içerikli e-postalar aldığı bildirildi. İrlanda Cumhuriyeti'nde de eğitim kurumlarına benzer mesajlar gönderildi.

Ancak İtalya'nın aksine bu bölgelerde güvenlik birimleri mesajları asılsız olarak değerlendirdi ve yalnızca söz konusu e-postalara dayanılarak okulların tahliye edilmesine gerek bulunmadığını duyurdu.

Kuzey İrlanda polisi, tehdit mesajının ülke dışından gönderildiğini belirterek kamuya yönelik riskin düşük olduğunu açıkladı.

MEDYA KURULUŞLARI DA TEHDİTLERİN HEDEFİNDE

Okullara gönderilen mesajların öncesinde Avrupa'daki bazı televizyon kanalları da benzer tehditlerle karşılaştı.

6 Kasım'da İrlanda'nın kamu yayıncısı RTÉ ile Bulgaristan'daki Nova TV'ye bomba tehdidi gönderildi. Güvenlik gerekçesiyle yayın merkezlerinde tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

İtalya'daki okullara gönderilen mesajlarda kullanılan takma adın, daha önce medya kuruluşlarına yönelik tehditlerde de ortaya çıkması dikkat çekti. Ancak bu benzerlik, olayların aynı kişi veya grup tarafından gerçekleştirildiğini henüz kanıtlamıyor.

HAVALİMANLARI, UÇAKLAR VE SÜPERMARKETLER: TEHDİTLER OKULLARLA SINIRLI DEĞİL

Avrupa'daki olaylar yalnızca eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmadı. Kasım ayının ilk haftasında çeşitli uçuşlara ve havalimanlarına yönelik asılsız bomba ihbarları yapıldı. Bazı uçuşlarda aksaklıklar yaşandı.

Fransa'da ise yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini etkileyen siber saldırı, günlük yaşamı hedef alan güvenlik olaylarının bir başka örneği oldu. Kan bankaları ve hava trafiğiyle ilgili sistemler de son dönemdeki tehdit ve siber saldırı haberlerinde öne çıktı.

Bununla birlikte, bu olayların tamamının aynı merkezden yönetildiğine ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.

GÖZLER RUSYA VE İRAN'A ÇEVRİLMİŞKEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Peş peşe yaşanan olaylar, Avrupa'da hibrit tehdit tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Bazı Avrupalı yetkililer, Ukrayna'ya destek veren ülkelerde günlük yaşamı aksatmaya yönelik faaliyetlerin arkasında Rusya'nın bulunabileceğinden şüpheleniyor. Moskova ise suçlamaları reddediyor.

Fransa, süpermarketlerin soğutma sistemlerini etkileyen siber saldırı nedeniyle İran'ı suçlayarak Tahran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran yönetimi de iddiaları reddetti.

Ancak 11 Kasım'da okullara gönderilen bomba tehditlerinin Rusya, İran veya başka bir devlet tarafından organize edildiği kanıtlanmış değil.