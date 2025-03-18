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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü? Anlamı ve önemi nedir? İşte 18 Mart günü yaşananlar…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
18.03.2025 09:27
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’ne karşı 1915 yılında kazandığı bu zafer, yalnızca bir savaşın sonucu değil, aynı zamanda bir milletin direniş ruhunun simgesidir. Peki, 18 Mart’ta neler yaşandı ve bu günün anlamı nedir? 2025 yılında bu zaferin kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor? İşte detaylar…

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü? Anlamı ve önemi nedir? İşte 18 Mart günü yaşananlar…

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun en güçlü göstergelerinden biridir. Bu savaş, Anadolu topraklarının ve Boğazların Türk hâkimiyetinde kalmasını sağlarken, İtilaf Devletleri’nin planlarını altüst etti. Aynı zamanda Çarlık Rusya’sının çöküşünü hızlandırarak I. Dünya Savaşı’nın seyrini etkiledi. İngiltere’de siyasi değişimlere yol açan bu yenilgi, Anzak kuvvetleri için de ilk büyük mağlubiyeti olarak tarihe geçti.

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18 MART GÜNÜ NELER OLDU?

Çanakkale Zaferi, I. Dünya Savaşı’nın en kritik mücadelelerinden biri olarak tarihe geçti. 18 Mart 1915’te, Osmanlı İmparatorluğu’nun komutanlarından Cevat Paşa liderliğinde, İtilaf Devletleri’nin donanmasına karşı büyük bir deniz zaferi kazanıldı. İngiliz ve Fransız savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u ele geçirme hedefiyle harekete geçmişti. Ancak Osmanlı savunmasının kararlılığı ve üstün stratejisi, bu planı boşa çıkardı. İtilaf Devletleri, ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

Savaş, sadece denizde değil, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda kara çarpışmalarıyla da devam etti. Anafartalar, Arıburnu ve Seddülbahir gibi bölgelerde süren mücadeleler, 9 Ocak 1916’da İtilaf kuvvetlerinin tahliyesiyle Osmanlı’nın kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer, dünya tarihinin akışını değiştiren olaylara kapı araladı. Anzak Devletleri’nin ilk yenilgisidir. Anadolu toprakları ve Boğazların hakimiyeti de Türklerde kaldı.

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18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'NİN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

18 Mart 2025, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü olarak kutlanacak. Her yıl olduğu gibi, bu tarihte şehitlerimiz anılacak ve zaferin kahramanları minnetle yâd edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 2018’den bu yana her yıl bir tema belirleyerek kutlamalara anlam katıyor.
2025 yılı için belirlenen tema ise “Yüz Onun” oldu. Geçmiş yıllarda “Bir Yanımız Hep Çanakkale”, “Ruhumuzda Var” gibi temalarla bu büyük zaferin ruhu yaşatılmıştı.

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ÇANAKKALE’NİN MİRASI

Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun başlangıcıdır. 18 Mart, Türk tarihine altın harflerle yazılmış bir gün olarak, gelecek nesillere bağımsızlık ve dayanışma ruhunu aktarmaya devam ediyor. Bu zafer, vatan için canını feda eden şehitlerimizin anısını yaşatırken, bize birlik olmanın gücünü bir kez daha hatırlatıyor.

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