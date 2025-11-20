HABER

18 yıl önce bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş bebeğini öldürerek çöp konteynerine attığı 18 yıl sonra tespit edilip tutuklanan Emine Nilay Özkan’ın (41), inşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olduğu öğrenildi. Özkan, emniyetteki sorgusunda; lavaboda düşük yaptığı bebeğini nefes almadığı için kutuya koyup çöp kutusuna attığını öne sürdü.

İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007'de çöpte yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu. Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı’nda defnedildi. Otopsi raporunda bebeğin, boynuna 3 kez dolanan kordon bağı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiği belirlenirken, soruşturma kapsamında olay, faili meçhul olarak kaldı.

18 YIL ÖNCE OLAY YERİNDE BULUNAN PARMAK İZİYLE ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile Emine Nilay Özkan’ın parmak izi eşleşti. Soruşturma kapsamında, bebekle DNA'sı da eşleşen Özkan'ın, bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan Özkan, gözaltına alındı. Özkan, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İnşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olan Emine Nilay Özkan’ın farklı sivil toplum kuruluşları, dernek ile odalarda da aktif görev aldığı da öğrenildi. Özkan, emniyetteki sorgusunda; olayın gerçekleştiği tarihte yalnız yaşadığını, fazla alkol tükettiğini, birden çok erkek arkadaşıyla evlilik dışı ilişki yaşadığını, alkolün etkisiyle hangi ilişkisinden hamile kaldığını bilmediğini ve hamile olduğunu da kimseye söylemediğini belirtti.

LAVABODA DÜŞÜK YAPTIĞI BEBEĞİ ÇÖPE ATTIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinin devamında olay gününü de anlatan Özkan; kanaması nedeniyle lavaboya gittiğini, lavaboda düşük yaptığını, kucağına aldığı bebeğin nefes almadığını öne sürdü. Korktuğunu dile getiren Özkan, kutuya koyduğu bebeğini çöpe attığını ve yıllardır olayın yüküyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

(DHA)

20 Kasım 2025
20 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
