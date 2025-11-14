HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

19 çocuğa 'Nitelikli cinsel istismar'da bulundu! Öğretmenlikten men edildi! Rekor ceza

Antalya'da 28 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar'ın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında hüküm açıklandı. Mahkeme, sanığın 19 çocuğa yönelik 'Nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine hükmederek, toplam 500 yıl hapis cezası verdi.

19 çocuğa 'Nitelikli cinsel istismar'da bulundu! Öğretmenlikten men edildi! Rekor ceza

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 8 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 27 çocuğa karşı 'Nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19 çocuğa Nitelikli cinsel istismar da bulundu! Öğretmenlikten men edildi! Rekor ceza 1

ÖĞRETMENLİKTEN MEN EDİLDİ

Öğretmenlikten de menedilen Mahmut Aydın Köksar'a, aynı dosya kapsamında 1 çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplamda 636 yıl hapis cezasına çarptırılan Köksar'ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü.

19 çocuğa Nitelikli cinsel istismar da bulundu! Öğretmenlikten men edildi! Rekor ceza 2

HUKUKA AYKIRILIKLAR NEDENİYLE BOZULDU

Dosyanın gönderildiği Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, 12 çocuğa karşı ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan verilen mahkumiyet hükmünü bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi 6’ncı Ceza Dairesi'nin kararı, 'hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği nedeniyle' bozuldu. Dosya Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gelen dosya, 6 çocuk yönünden yargılamanın devam ettiği dosya ile birleştirildi.

19 çocuğa Nitelikli cinsel istismar da bulundu! Öğretmenlikten men edildi! Rekor ceza 3

Mahmut Aydın Köksar'ın yargılamasına devam edildi. Sanık daha önceki beyanlarını tekrar etti. Mahkeme heyeti, sanığın 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan dosyada yer alan 19 çocuk yönünden ayrı ayrı cezalandırılmasına hükmetti. Köksar, toplamda 500 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasına ilişkin indirim uygulamadı. Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
22 ilde 'Orkinos' operasyonu: 138 gözaltı... Bakan Yerlikaya detayları paylaştı22 ilde 'Orkinos' operasyonu: 138 gözaltı... Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: "Gerekli cezalar verilmeli"AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: "Gerekli cezalar verilmeli"

Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ceza Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.