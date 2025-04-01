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  4. 19 yaşındaki genç dedesi tarafından ölü bulundu

19 yaşındaki genç dedesi tarafından ölü bulundu

01.04.2025 23:48
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki genç, dedesi tarafından ölü olarak bulundu.

19 yaşındaki genç dedesi tarafından ölü bulundu

Olay, Çapahasan Mahallesi Beş Eylül Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin İzmir’e bayram ziyaretine gittiği torunu Musa Kazım Zeybek’in (19) yanına uğrayan dedesi, torununu evde bulamayınca apartman içerisinde aramaya başladı. Çatıya çıkan dede torununu ölü halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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