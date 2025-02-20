196 bin TL maaşıyla geçinememekten dert yanan milletvekili Doğan Demir 'pes' dedirtti: "Bedava olanı kullanmıyorum"

Maaşlarını yetersiz bulan milletvekillerine bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz yıllarda AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar "Bu maaşlarla milletvekillerinin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok" diyerek dert yanmıştı. Şimdi de Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in çıkışı tepkilerin odağına yerleşti.

ZAMLAR SONRASI VATANDAŞIN GEÇİM SIKINTISI YİNE GÜNDEMDE

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 2025'te yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya yükseldi. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 11,54 artış yapılmıştı. Asgari ücret ise yüzde 30 oranında yapılan zam ile 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya yükseldi. Tüm bu zamlar sonrası vatandaşın geçim sıkıntısı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Milletvekili Doğan Demir ise 196 bin TL'lik maaşıyla geçinememenin derdinde.

"HEPSİ CEBİMİZDEN"

Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir, Çağdaş Kocaeli gazetesiyle söyleşi gerçekleştirdi. Her ay aldığı 196 bin TL'den “Bizim bir kuru maaşımız var" diyerek söz eden Demir, "Bir de konuştuğumuz telefonumuz bedava ama ben bedava telefonu kullanmıyorum. Meclis’te hiç eksik olmayan misafirlerimize yemek, çay, kahve ikramı; misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden" diye konuştu.

"DÜĞÜNLER, CEMİYETLER, TAKIDIR, ÇİÇEKTİR, HEDİYEDİR DERKEN..."

Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki, üç defa gidip geliyoruz. Düğünler, cemiyetler, takıdır, çiçektir, hediyedir derken inanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var!”

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ DE İSYAN ETMİŞTİ

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise "Rabbime hamdolsun fındığımız var, birikimimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla milletvekillerinin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum, çok iyi para. Ama yapılan işe göre bunu yapma imkanı yok." sözleriyle çok tartışılmıştı.

Bayraktar'ın bu sözleri sarf ettiği 2023'te milletvekilleri aylık 73 bin 379 lira maaş alıyordu. Milletvekilliğinden emekli olup görevine devam edenler için ise bu rakam 147 bin lirayı buluyor.