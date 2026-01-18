HABER

1998'deki cinayete karışmıştı! Firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da 1998 yılında gasbettikleri taksici Reşat Gökçe'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp 60 yıl 3 ay hapis cezası alan ve 2022 yılından bu yana firari olarak aranan D.T. Sancaktepe'de yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gasp ve cinayet suçundan hakkında 60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari D. T.' yi yakalamak için operasyon yaptı. Polis ekipleri Sancaktepe'de bir evde saklandığı tespit edilen D.T. yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen D.T'nin 18 Mart 1998 yılında Sarıgazi'de taksi durağından 2 suç ortağı ile bindikleri taksiyi Karabük'e gitmek için gasbettikleri, bu sırada şoför Reşat Gökçe'yi boğarak öldürdükten sonra Pendik'te araçtan attıkları belirlendi. Olaydan sonra yakalanan D. T.'nin yargılandığı süreçte serbest kaldığı, 2016 yılında basit cinsel saldırı suçu işlediği, 6 Ekim 2022 tarihinden bu yana ise 60 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirledi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

