2 araç kavşakta çarpıştı, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Kaza Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı kavşağında meydana geldi. Sivas istikametine seyir halinde olan F.A. yönetimindeki hafif ticari araç, Paşabahçe Mesire Alanı’ndan çıkan O.B. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra T.B., F.B., E.B. ve F.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralanan 3’ü çocuk 6 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır