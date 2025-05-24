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2. Chicago Türk Festivali'nde Şanlıurfa rüzgarı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa bir medeniyet arşividir"

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük Türk kültür etkinliklerinden biri olan 2. Chicago Türk Festivali tamamlandı. Festivale katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, açılışta yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’nın tarihini anlattı. Özellikle Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe ve Sayburç gibi “Taş Tepeler” arkeolojik alanlarına değinen Gülpınar, bu bölgelerde yapılan kazıların sadece buluntular değil; aynı zamanda insanlığın bilinmeyen geçmişine ışık tuttuğunu vurguladı.

2. Chicago Türk Festivali'nde Şanlıurfa rüzgarı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa bir medeniyet arşividir"

Chicago’nun Rosemont bölgesinde bulunan Donald E. Stephens Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Kuzey Amerika’da bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı Türk festivallerinden biri olma niteliği taşıyan etkinlik, üç gün boyunca ziyaretçilere Türkiye’nin kültürel hazinelerini sunacak. Festivale Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı.

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GÜLPINAR’DAN “İNSANLIK TARİHİNE YOLCULUK” VURGUSU

Festivalin açılışında konuşan Başkan Gülpınar, “Bugün burada bulunmamın sebebi, sadece bir şehirden değil; insanlık tarihinin köklerinden, kolektif hafızamızdan ve geleceğe uzanan kültürel mirasımızdan söz etmektir” dedi.

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Özellikle Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe ve Sayburç gibi “Taş Tepeler” arkeolojik alanlarına değinen Gülpınar, bu bölgelerde yapılan kazıların sadece buluntular değil; aynı zamanda insanlığın bilinmeyen geçmişine ışık tuttuğunu vurguladı.

1963 yılında Chicago Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nin birlikte yaptığı yüzey araştırmasına gönderme yapan Gülpınar, “O yıllarda fark edilmeyen bu kadim miras, bugün Şanlıurfa'yı dünya kültürel mirasının merkezlerinden biri haline getirmiştir” dedi.

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“ŞANLIURFA BİR MEDENİYET ARŞİVİDİR”

Konuşmasında Şanlıurfa’nın yalnızca tarihî değil, aynı zamanda müzikal, inançsal ve kültürel zenginliğini de aktaran Gülpınar, şehri “yaşayan bir medeniyet arşivi” olarak tanımladı.

Hz. İbrahim’in doğduğu Balıklıgöl’den, Harran’daki ilk üniversite kalıntılarına kadar pek çok noktaya değinen Başkan Gülpınar, “Bu şehir sadece Türkiye için değil, insanlık için de eşsiz bir hazinedir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca UNESCO tarafından “Müzik Şehri” olarak kabul edilen Şanlıurfa’nın, 2026 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Müzik Toplantısı’na ev sahipliği yapacağını müjdeleyen Gülpınar, 80 ülkeden müzik insanını Urfa’da ağırlayacaklarını duyurdu.

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Başkan Gülpınar, bu uluslararası buluşmanın Türk kültürünü ABD’de tanıtma açısından önemli bir diplomatik platform oluşturduğuna dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda festivalin düzenlenmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara içten teşekkür eden Mehmet Kasım Gülpınar, “Geçmişin ışığını bugüne taşımak ve bu kültürel mirası dünya ile paylaşmak bizim sorumluluğumuzdur,” diyerek konuşmasını tamamladı.

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KÜLTÜRLERARASI DİYALOGUN KALBİNDE TÜRK KÜLTÜRÜ

Festivalin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı’nın coşkulu gösterisiyle başladı. 200’ü aşkın stantta ebru, tezhip, hat, seramik gibi geleneksel sanatlar sergilenirken; Türkiye’den gelen sanatçılar da canlı atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Festival boyunca Amerika’daki Türk diasporası ile ilgili paneller, söyleşiler ve kültürel oturumlar da büyük ilgi görüyor.

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Etkinlikte Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Azerbaycan’ın ABD Büyükelçisi İbrahim Hazar, Türkiye Cumhuriyeti Chicago Başkonsolosu Tahir Bora Atanır ve organizatör Ertuğrul USA Başkanı Halil İbrahim Demir gibi isimler de yer aldı.

Türk kültürünün ABD’deki sesi olan bu festivalde Şanlıurfa’nın tanıtım üzerine yaptığı katkı, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Mehmet Kasım Gülpınar
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