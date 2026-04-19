HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

2 çocuk annesi kadının vücudundan çıkarıldı! Tam 51 tane... "İlk kez gördüm"

Erzurum'da 31 yaşındaki kadının böbrek ve mesane arasındaki üreterinden (idrar kanalı) kapalı ameliyatla çıkarılan irili ufaklı 51 taş, profesör, hasta ve yakınlarını şaşırttı. Özkaya, "Bundan daha fazla taşı böbrekten çıkarıyoruz ancak üreterde bu kadar taşı ilk kez gördüm ve daha önce üreterden bu kadar taş çıkarmamıştım. 17 yıldır ürolojideyim, binden fazla taş vakasıyla karşılaştım ama üreterde bu kadar çok sayıda taş daha önce hiç görmedim." dedi.

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Rüveyda Özer'e bir süre önce mide bulantısı, ağrı ve sancı şikayetleriyle başvurduğu hastanelerde, böbrek ve mesane arasındaki üreterinde taş tespit edilerek açık ameliyat önerildi.

Açık ameliyatı kabul etmeyen Özer, ağrıları yüzünden her gün acil servislere giderek ağrı kesici ve serumlarla acısını dindirmeye çalıştı.

Şikayetleri artınca Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinden Prof. Dr. Fatih Özkaya'ya başvuran Özer, buradaki tetkiklerinin ardından ameliyata alındı.

Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı ameliyatta Özer'in üreterinden çıkan irili ufaklı 51 taş, hem bu alanda 17 yıldır çalışan Özkaya'yı hem de hasta ve yakınlarını şaşırttı.

"TEKER TEKER SAYDIK, İRİLİ, UFAKLI 51 TAŞ ÇIKARDIK"

Prof. Dr. Fatih Özkaya, AA muhabirine, hastada ilginç bir vakayla karşılaştıklarını söyledi.

Anatomik olarak sağ tarafında çift üreter kanalı olan hastanın kanallarından birinde çok sayıda taş bulunduğunu anlatan Özkaya, "Bu hastada sıra dışı olan şey, böbrek ve mesane arasındaki üreter dediğimiz kanalda çok fazla taş vardı. Bu taşları açık ameliyat ya da lazerle kırmak yerine laparoskopik (kapalı) yöntemle yapıp tüm taşları temizlemeyi amaçladık. Ameliyat başarılı geçti. Tüm taşları temizledik ve teker teker saydık, irili ufaklı 51 taş çıkardık." dedi.

Özkaya, radyolojik görüntülerde bu kadar taşın görülmediğini, hastanın üreter kanalını açınca taş yoğunluğuyla karşılaştıklarını dile getirdi.

"ÜRETERDE BU KADAR ÇOK SAYIDA TAŞ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"

Doğu Anadolu'da böbrek taşı açısından çok fazla hasta bulunduğuna dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bundan daha fazla taşı böbrekten çıkarıyoruz ancak üreterde bu kadar taşı ilk kez gördüm ve daha önce üreterden bu kadar taş çıkarmamıştım. 17 yıldır ürolojideyim, binden fazla taş vakasıyla karşılaştım ama üreterde bu kadar çok sayıda taş daha önce hiç görmedim."

Prof. Dr. Özkaya, hastanın operasyon sonrası ağrılarından kurtulduğunu belirterek, böbrek ve üreter taşlarının oluşmaması için bol bol su içilmesini önerdi.

Özkaya, ulusal ve uluslararası kongrelerde de vakayla ilgili sunum yapacaklarını söyledi.

Hastanın babası Selahattin Özer de kızına İstanbul'da kapalı ameliyat yaptıramadıklarını anlatarak, "Kızım her gün sancılanıyordu ve acile gidip iğne, serum yapılıyordu. Sağ olsun Fatih Bey kapalı ameliyat yaptı, Allah'a şükür kızım kurtuldu. 51 taş çıkarıldı, çok şaşırdık. Bu kadar taş hayatımda görmedim, duymadım. Taşları gördüğümüzde hayret ettik. Bu çocuk bu taşlarla nasıl yaşamış?" diye konuştu.

Hastane hizmetlerinden memnun kaldıklarını dile getiren Özer, Prof. Dr. Özkaya ve ekibine teşekkür etti.

"TAŞLARI GÖRÜNCE FATİH HOCA DA BİZ DE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Erzurumlu olan Rüveyda Özer de tavsiye üzerine İstanbul'dan Prof. Dr. Özkaya'ya ameliyat olmak için geldiğini söyledi.

Mide bulantısı, ağrı ve sancıları nedeniyle sürekli hastaneye gittiğini anlatan Özer, "Her gün acile gidiyordum, ağrı kesici iğneler yaptırıyordum. Ameliyat oldum, ağrılarım geçti. Fatih hocaya çok teşekkür ederim. Filmlerde bu kadar taş görülmüyordu. Taşları görünce Fatih hoca da biz de çok şaşırdık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum taş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.