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2 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı! İETT otobüsü kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da dün bir İETT otobüsü duvara çarparak kaza yapmıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştı. İETT otobüsü kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

2 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı! İETT otobüsü kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü R.S.F., sağdaki yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan İETT otobüsünü fark eden sürücü, manevrasını yarıda bırakarak yeniden kendi şeridine döndü. Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G. ise aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs, sitenin bahçe duvarına çarparak durdu.

2 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı! İETT otobüsü kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı 1

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü A.G.’nin ağır yaralandığı kazada, 18 yolcu da yaralandı. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi’nin yan yolundaki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

2 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı! İETT otobüsü kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı 2

KAZA ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin otobüsün önüne geçtiği ve bir süre sonra kendi şeridine döndüğü görülüyor. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsün kaldırama çıkarak site duvarına çaptığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İETT
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