2 polisi kendi aracında bıçaklayan Bağcılar saldırganının ifadesi ortaya çıktı! "İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere."

İstanbul Bağcılar'da devri aracındaki iki polise bir kişi bıçakla saldırdı. Dün yaşanan saldırı olayı saniye saniye kameraya yansıdı. Kamera görüntülerinde saldırganın bir süre polis aracını izledikten sonra yanına yaklaşarak kapıyı açıp polislere saldırdığı görüldü. Saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheli, polisin operasyonuyla çok geçmeden yakalandı. Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre saldırganın karakolda verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"POLİSLERE SİNİR OLUYORUM"

Saldırgan karakoldaki ifadesinde olayı isteyerek yaptığını belirtirken,"Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım" dedi.

"BEN POLİSE SÖYLERİM"

Saldırıda kullanılan bıçağın sahibi olan saldırganın iş yeri sahibinin ifadesinde, "İş yerine girdi, bıçak satın almak istedi. Parası yoktu. Zorla almak istedi. Polisi arayacağımı söyledim. Aramana gerek yok ben zaten polise söylerim dedi." diye konuştu.