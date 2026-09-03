20.000 mAh bataryalı ve 'çakmaklı' telefon!

Akıllı telefonlarıyla tanınan Oukitel, IFA fuarına yeni modelleriyle geldi. Şirket burada biri dahili elektrikli çakmağa sahip üç yeni telefonunu sergiledi.

Yeni modeller Oukitel WP70 Ultra, Oukitel WP600 ve Oukitel WP63 olarak karşımıza çıkıyor.

OUKITEL WP70 ULTRA, 16.000 MAH BATARYAYA SAHİP

Oukitel'in yeni telefonu WP70 Ultra, şirket tarafından 16.000 mAh bataryaya sahip en ince telefon olarak tanımlanıyor. Silikon-karbon teknolojisini kullanan bu batarya, 66W hızlı şarj desteğine sahip.

Telefonun ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran bulunuyor.

Cihazın kalbinde ise MediaTek'in 4 nm üretim süreciyle hazırlanan Dimensity 7200 işlemcisi yer alıyor. WP70 Ultra kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkıyor.

Kamera tarafında 108 MP ana kamera ve karanlık ortamlarda görüntü almak için 64 MP gece görüş kamerası bulunuyor.

Telefon ayrıca çevredeki ısı kaynaklarını, sıcaklık değişimlerini veya olası sızıntıları tespit etmek amacıyla kullanılabilecek bir termal görüntüleme sensörüne sahip.

OUKITEL WP600 ÇİFT FANLI SOĞUTMAYLA GELİYOR

Serinin oyunculara yönelik modeli Oukitel WP600 ise en dikkat çekici özelliklerinden birini soğutma tarafında sunuyor.

Telefon, uzun oyun seanslarında performans kaybını azaltmak amacıyla iki adet aktif soğutma fanına sahip.

Telefonun fütüristik tasarımında çift renkli enjeksiyon kalıplama yöntemi, alüminyum ve titanyum alaşımlı parçalar ile özelleştirilebilir RGB aydınlatmalar kullanılıyor. Sarı-siyah renk kombinasyonu da telefona Transformers'ın Bumblebee karakterini andıran bir görünüm kazandırıyor.

WP600'ün içerisinde MediaTek Dimensity 8300 işlemcisi bulunuyor.

WP600;

24 GB'a kadar LPDDR5X RAM

1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama

seçenekleriyle sunuluyor.

Telefonun ön tarafında 6,8 inç, 1080p+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran bulunuyor.

Cihazın bataryası ise 10.000 mAh kapasitesinde ve 45W hızlı şarjı destekliyor.

WP600, IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip ve MIL-STD-810H dayanıklılık testlerinden geçirilmiş.

Kamera tarafında 108 MP ana kamera bulunurken cihaz 4K video kaydı, eSIM ve küresel 5G frekans desteği de sunuyor.

OUKITEL WP63'ÜN İÇİNDE GERÇEKTEN ELEKTRİKLİ ÇAKMAK VAR

Şirketin belki de en sıra dışı yeni telefonu ise Oukitel WP63 oldu.

Oukitel, WP63'ün dahili ateşleyiciye sahip dünyanın ilk dayanıklı telefonu olduğunu söylüyor.

Telefonun gövdesine yerleştirilen elektrikli ateşleyici, kamp sırasında ayrı bir çakmak veya ateş yakma aracına ihtiyaç duymadan ateş yakılabilmesini sağlıyor.

WP63'te ayrıca 20.000 mAh kapasiteli bir batarya, dahili kamp lambası ve güçlü bir hoparlör bulunuyor.

20.000 mAh'lik batarya 33W şarjı desteklerken telefon, 18W ters şarj özelliği sayesinde başka cihazları şarj etmek için powerbank olarak da kullanılabiliyor.

(Haber ve görsel kaynağı: GSMArena)