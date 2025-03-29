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20 bin adet meyve fidanı satılacak

29.03.2025 09:04
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Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan meyve fidanları 2 Nisan 2025 Çarşamba günü satışa sunulacak.

20 bin adet meyve fidanı satılacak

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2025 yılında satışa sunacağı 20 bin adet meyve fidanı için satış şartları konusunda bir açıklama yaptı. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Enstitümüz tarafından üretimi yapılan bölgemiz ekolojisine uygun meyve fidanlarının satışı, 2 Nisan 2025 (çarşamba) kurumumuzda gerçekleştirilecektir. Fidan satışımız kişi başına maksimum 25 fidan ile sınırlıdır. Satış işlemi için nizamiyeden sıra numarası almak zorunludur. Ödeme, satış esnasında döner sermayemiz işletme veznesine peşin olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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