20 il için alarm verildi: Sağanak ve fırtına yarın sabah Trakya'dan girecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlaması beklenen yağışlı hava dalgası nedeniyle bazı bölgelere sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Bu hava sistemi, özellikle Trakya üzerinden giriş yapacak ve batı bölgeler ile Ege’ye doğru genişleyecek.

20 İLDE SARI KODLU ALARM

Uzmanlar, sarı kodlu uyarının olası sağanak yağış, fırtına, rüzgar ve kar gibi hava koşullarının potansiyel risk oluşturabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve rüzgâr kaynaklı çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması çağrısı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı, hava koşullarının normalden daha tehlikeli olabileceğini ve meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olmayı gerektirdiğini ifade ediyor.

Uyarı yapılan 20 il arasında, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Karaman yer aldı.

YARIN SABAH TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK

Yarın sabah saatlerinde Trakya’da, özellikle Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların ilerleyen saatlerde Balıkesir’in batı kesimleri ile İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla gibi batı illerine yayılması öngörülüyor.

İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji ayrıca rüzgar hızlarının yer yer saatte 80 kilometreyi aşabileceğini, bu nedenle ulaşımda aksamalar ve kıyı bölgelerinde hortum riski gibi olumsuzlukların da yaşanabileceğini bildirdi.