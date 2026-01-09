HABER

20 köpeğin saldırısına uğramıştı! 5 milyon lira tazminat ödenecek: "ABB'den talep edeceğiz"

Ankara'da okula giderken 20 başıboş köpeğin saldırısına uğrayarak ağır şekilde yaralanan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, bazı operasyonlar geçirmişti. Küçük Tunahan'ın ailesi infial yaratan olayın ardından 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğuna hükmedilerek 5 milyonluk tazminat ödenmesine karar verildi. Tunahan'ın avukatı bu tazminatın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden talep edileceğini aktardı.

Ankara'da başıboş köpeklerin yaraladığı Tunahan Yılmaz'ın ailesi, çocuklarının 15 ameliyat geçirdiği ve tıbbi operasyonlarının uzun süre devam edeceği, okuluna gidemediği ve davalı idarelerin hizmet kusurunun bulunduğu gerekçeleriyle 10 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi, olayda kusurlarının olmadığını ifade ederken, davanın reddedilmesi talebinde bulundu.

Bu talebi reddeden Ankara 8. İdare Mahkemesi sahipsiz hayvanların bakımı, gözetimi, saldırgan olanlarının eğitilmesi gibi görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna karar verdi.

VÜCUDUNDAKİ YARALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Tunahan'ın vücudunda çok sayıda yaralanma olduğu, birçok açık yaranın bulunduğu, kuduz tedavisi gördüğü, başındaki yaranın başka bir bölgeden doku nakli ile kapatılmış olduğuna değinildi.

5 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Hususları değerlendiren mahkeme, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin aileye 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN TALEP EDECEĞİZ"

Ayrıca Yeni Şafak'a konuşan küçük Tunahan'ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, "Manevi tazminat davasında çıkan bu karar benzer davalara emsal niteliği taşıyor. Hükmedilen tazminatı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden talep edeceğiz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

