20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok! "5,6 milyar insan risk altında": Chikungunya virüsü tüm dünyayı tedirgin etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Chikungunya virüsünün küresel bir salgına dönüşmesini engellemek için harekete geçti. 2004-2005 yıllarında yüz binlerce kişiyi etkileyen virüs, Hint Okyanusu bölgesindeki adalarda yeniden ortaya çıktı ve hızla yayılmaya başladı. Özellikle La Reunion, Mayotte ve Mauritius gibi adalar, yeni salgından ağır şekilde etkilendi. DSÖ yetkilileri, virüsün Avrupa'ya sıçramasıyla birlikte küresel bir endişe dalgasının oluştuğunu vurguluyor.

"5,6 MİLYAR İNSAN BU VİRÜS RİSKİ ALTINDA YAŞIYOR"

DSÖ Tıbbi Yetkilisi Dr. Diana Rojas Alvarez, Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz" diyerek, 20 yıl önceki salgının benzer bir şekilde başladığına dikkat çekti. Alvarez, virüsün yayılma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ve dünya genelinde yaklaşık 5,6 milyar insanın bu virüs riski altında yaşadığını belirtti. Kaplan sivrisineği aracılığıyla bulaşan virüsün, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olduğu biliniyor.

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜ NEDİR, TEDAVİSİ VAR MI?

Chikungunya virüsü, yüksek ateş, şiddetli eklem ağrıları, baş ağrısı, kas ağrıları ve döküntü gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Eklem ağrıları haftalarca, hatta aylarca sürebiliyor ve bazı vakalarda kronikleşebiliyor. Virüsün tedavisi bulunmadığı için, semptomları hafifletmeye yönelik destekleyici tedavi uygulanıyor. Dinlenme, bol sıvı tüketimi ve ağrı kesiciler, tedavi sürecinde önemli rol oynuyor. DSÖ, virüsün yayılmasını önlemek için sivrisinek kontrol önlemlerinin artırılması, kişisel korunma yöntemlerinin uygulanması ve erken teşhisin önemini vurguluyor.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINA DİKKAT

Avrupa'da görülen vakaların artması, kıta genelinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Yetkililer, sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almak ve halkı bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Seyahat edenlerin özellikle riskli bölgelere giderken sivrisinek ısırıklarından korunmaları ve belirtileri fark ettiklerinde derhal doktora başvurmaları önem taşıyor. DSÖ, üye ülkelerle işbirliği yaparak, virüsün yayılmasını engellemek ve salgını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır