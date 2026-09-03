200 MP kameralı Huawei nova 16s Pro küresel pazara açılıyor: nova 16s de ona eşlik ediyor!

GSMArena'daki habere göre, Huawei nova 16s Pro'nun ana kamerasında 200 MP çözünürlüklü bir RYYB sensör bulunuyor. Kamera, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve optik görüntü sabitleme (OIS) destekli bir lens kullanıyor. Buna, sahneye özgü renk kalibrasyonu için 1,5 MP’lik çok spektrumlu bir sensör de yardımcı oluyor. Arka tarafta ayrıca 50 MP RYYB sensörlü 3,7x periskop kamera (f/2.6, OIS) ile 118 derece görüş açısına ve 2,5 cm makro moduna sahip 50 MP RYYB ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön kamera ise standart 50 MP sensör kullanıyor.

HUAWEI NOBA 16S PRO EKRAN ÖZELLİKLERİ

Pro model, 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip 6,84 inç LTPO OLED ekranla geliyor. Ekran, yüzde 1 APL seviyesinde 6.000 nit tepe parlaklığa, yüzde 20 APL seviyesinde ise 4.000 nit dinamik tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Parlaklık kontrolü için 2.160 Hz yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisi kullanılıyor.

Çin’deki kardeşi gibi nova 16s Pro da 7.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ve 100W Huawei SuperCharge Turbo hızlı şarj desteğine sahip. Cihazda USB-C 2.0 bağlantı noktası bulunuyor. Telefon 7,1 mm kalınlığında ve 218 gram ağırlığında.

Gövde, havacılık sınıfı alüminyum alaşımlı bir orta çerçeveye sahipken ön yüz, nano kristal kaplamalı Kunlun Glass ile korunuyor. Huawei’ye göre bu yapı, telefonu modeline kıyasla düşmelere karşı 10 kat daha dayanıklı hâle getiriyor.

Telefon; Isle Blue, Breathing Crystal, Starry Black ve Sky White olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.

HUAWEI NOVA 16S'İN ÖZELLİKLERİ

Huawei nova 16s ise 6,68 inç ekranıyla orta boyutlu bir telefon. Cihaz, “True-to-Colour Camera” olarak adlandırılan kamera sisteminin bir parçası olarak 50 MP ana kameraya sahip. Sistemde ayrıca OIS destekli, 3,3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP RYYB periskop kamera bulunuyor.

7,3 mm kalınlığında bir gövdeye sahip olan model, 7.000 mAh bir batarya ve 100W Huawei SuperCharge Turbo hızlı şarj desteği ile geliyor. USB-C bağlantı noktası ise USB 2.0 standardında. Bu noktada temel modellerin 256 GB depolama alanıyla gelirken 512 GB seçeneğinin de sunulacağını belirtelim.

Her iki telefon da HarmonyOS yerine Huawei’nin EMUI 16.0 arayüzüyle satışa çıkıyor. Pro modelde Kirin 9010S yonga seti bulunurken standart nova 16s, Kirin 8020 işlemciden güç alıyor.

Her iki modelin kameraları da çeşitli yapay zekâ özellikleriyle destekleniyor. Buna göre AI Composition, fotoğraf kadrajını iyileştirmeye yardımcı olmak için gerçek zamanlı geri bildirim sunuyor. AI Move, fotoğraftaki nesnelerin konumunu değiştirmeye imkân tanırken AI Remove, istenmeyen nesnelerin görüntüden kaldırılmasını sağlıyor. AI Best Expression, nihai fotoğrafta herkesin en iyi gülümsediği kareleri bir araya getiriyor. AI De-Glare ise cam ve diğer parlak yüzeylerden kaynaklanan yansımaları ortadan kaldırıyor.

Huawei nova 16s ve nova 16s Pro’nun fiyat ve bulunabilirlik bilgileri yakında açıklanacak.