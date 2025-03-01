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  4. 200 tonluk makine yokuş aşağı kaydı... Araçlara çarparak durdu

200 tonluk makine yokuş aşağı kaydı... Araçlara çarparak durdu

01.03.2025 12:12
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Kağıthane’de kepçeyle inşaat alanına çekilen 200 tonluk fore kazık makinesinin halatı koptu. Makine yokuş aşağı kayarak üç araca çarptı. Olayda iki kişi yaralandı.

200 tonluk makine yokuş aşağı kaydı... Araçlara çarparak durdu

Kağıthane’deki olay, 27 Şubat günü saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaat alanında yapılacak çalışma için işçiler, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesine halat bağlayarak kepçeyle çekmek istedi.

Çalışmaların başlamasının ardından kepçe makineyi çekmek için harekete geçti.

Makine tam alanın girişine çekildiği sırada halat büyük bir gürültüyle koptu.

Operatör Abdülcelil Bakış’ın kontrolünden çıkan makine metrelerce aşağıya kaymaya başladı.

Makine kayarken kopan halat iki işçinin yaralanmasına neden oldu.

ÜÇ ARACA ÇARPIP DURDU

Makine ise park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yokuşun başında durdu.

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Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı tamirci Erdoğan Önder (44) ve öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda operatör Abdülcelil Bakış ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaza nedeniyle makinenin çarptığı araçlarda ise hasar oluştu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kağıthane
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