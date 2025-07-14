2025 e-nabız rapor görüntüleme nasıl yapılır?

Teknolojik gelişmeler ve internetin gitgide yaygınlaşmasını bir sonucu olarak devlete ait kurum ve kuruluşların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları da oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bu gelişmeler sayesinde günümüzde birçok resmi işlem internet üzerinden çeşitli uygulamalar kullanılarak çok kısa süreler içinde ve son derece pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Vatandaşlara zaman kazandıran bu uygulamalar resmi işlem içeren her alan için geçerli kılınmıştır. Sağlık alanı da internet üzerinden işlem yapılan uygulamaların bulunduğu alanlar arasında yer almaktadır.

Sağlık alanında gerçekleştirilmiş olan en önemli teknolojik gelişmelerden biri de randevu almak, reçete ya da rapor görüntülemek, aile hekimleri ile ilgili işlemler yapmak gibi birçok işlemin gerçekleştirilebildiği e-Nabız uygulaması olmuştur. E-Nabız uygulaması hem e-Devlet üzerinden ulaşılabilen hem de direkt olarak mobil uygulamasına ya da internet sitesine girerek işlem yapılabilen bir sistem olarak hizmet vermektedir.

E-Nabız sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel sağlık bilgilerini internet tabanlı olan bir servis üzerinde görüntülemesini ve yönetmesini sağlayan bir sistemdir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Nabız uygulaması Türkiye’de uygulamaya konmuş ve hizmet vermekte olan kişisel sağlık kaydı sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık çalışanlarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kullanımına açık olan e-Nabız sistemi aracılığı ile birçok işlem yapılabilmektedir. 2017 yılından bu yana kullanılabilen ve hizmet veren e-Nabız sisteminde gerçekleştirilebilen işlemlerden bazıları şunlardır:

Sağlık randevusu almak, randevu iptal işlemi yapmak ya da tarih ve saat değişikliği yapmak

Aşı takvimini görüntülemek

En yakın sağlık kuruluşunun adını ve adresini öğrenmek

Organ bağışı işlemleri yapmak

Reçeteleri görüntülemek

Raporları görüntülemek

Geçmişe yönelik muayene ayrıntılarını görüntülemek

Aile hekimini öğrenmek

Aile hekimi değişikliği talebinde bulunmak

E-Nabız rapor sorgulama 2025 yılında nasıl yapılır?

E-Nabız sistemi üzerinden gerçekleştirilebilen tüm işlemler, ilgili menülerin altındaki başlıklar aracılığı ile yapılmaktadır. Geçmişe yönelik ya da en güncel raporlar ve reçeteler de e-Nabız sistemi üzerinden ulaşılabilirdir. Direkt olarak e-Nabız sistemine ait resmi internet sitesi ya da uygulaması üzerinden işlem yapılabileceği gibi e-Nabız sistemine e-Devlet portalı üzerinden de ulaşılabilmektedir. Sistemin ana sayfasında yer alan menüden yapılmak istenen işlem seçilir ve ilerlenir. Eğer sistemden raporlar görüntülenmek isteniyorsa şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır: