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2025 e-nabız rapor görüntüleme nasıl yapılır?

Günlük hayatın her alanında kullanılan internet ve her geçen gün biraz daha genişleme imkânı bulan dijital dünya sayesinde günümüzde birçok işlem internet üzerinden çok kısa süreler içinde yapılabilmektedir. Tüm bu teknolojik gelişmeler sonucunda resmi kurumlar da birçok işlemi internet siteleri ya da mobil cihazlara indirilebilen uygulamalar aracılığı ile yapılabilir hale getirmiştir.

2025 e-nabız rapor görüntüleme nasıl yapılır?
Ferhan Petek

Teknolojik gelişmeler ve internetin gitgide yaygınlaşmasını bir sonucu olarak devlete ait kurum ve kuruluşların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları da oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bu gelişmeler sayesinde günümüzde birçok resmi işlem internet üzerinden çeşitli uygulamalar kullanılarak çok kısa süreler içinde ve son derece pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Vatandaşlara zaman kazandıran bu uygulamalar resmi işlem içeren her alan için geçerli kılınmıştır. Sağlık alanı da internet üzerinden işlem yapılan uygulamaların bulunduğu alanlar arasında yer almaktadır.

Sağlık alanında gerçekleştirilmiş olan en önemli teknolojik gelişmelerden biri de randevu almak, reçete ya da rapor görüntülemek, aile hekimleri ile ilgili işlemler yapmak gibi birçok işlemin gerçekleştirilebildiği e-Nabız uygulaması olmuştur. E-Nabız uygulaması hem e-Devlet üzerinden ulaşılabilen hem de direkt olarak mobil uygulamasına ya da internet sitesine girerek işlem yapılabilen bir sistem olarak hizmet vermektedir.

E-Nabız sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel sağlık bilgilerini internet tabanlı olan bir servis üzerinde görüntülemesini ve yönetmesini sağlayan bir sistemdir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Nabız uygulaması Türkiye’de uygulamaya konmuş ve hizmet vermekte olan kişisel sağlık kaydı sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık çalışanlarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kullanımına açık olan e-Nabız sistemi aracılığı ile birçok işlem yapılabilmektedir. 2017 yılından bu yana kullanılabilen ve hizmet veren e-Nabız sisteminde gerçekleştirilebilen işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Sağlık randevusu almak, randevu iptal işlemi yapmak ya da tarih ve saat değişikliği yapmak
  • Aşı takvimini görüntülemek
  • En yakın sağlık kuruluşunun adını ve adresini öğrenmek
  • Organ bağışı işlemleri yapmak
  • Reçeteleri görüntülemek
  • Raporları görüntülemek
  • Geçmişe yönelik muayene ayrıntılarını görüntülemek
  • Aile hekimini öğrenmek
  • Aile hekimi değişikliği talebinde bulunmak

E-Nabız rapor sorgulama 2025 yılında nasıl yapılır?

E-Nabız sistemi üzerinden gerçekleştirilebilen tüm işlemler, ilgili menülerin altındaki başlıklar aracılığı ile yapılmaktadır. Geçmişe yönelik ya da en güncel raporlar ve reçeteler de e-Nabız sistemi üzerinden ulaşılabilirdir. Direkt olarak e-Nabız sistemine ait resmi internet sitesi ya da uygulaması üzerinden işlem yapılabileceği gibi e-Nabız sistemine e-Devlet portalı üzerinden de ulaşılabilmektedir. Sistemin ana sayfasında yer alan menüden yapılmak istenen işlem seçilir ve ilerlenir. Eğer sistemden raporlar görüntülenmek isteniyorsa şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

  • E-Nabız sistemine e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak uygulama ya da tarayıcı aracılığı ile T.C. kimlik numarası ve şifre girerek giriş yapılır.
  • Açılan ana sayfada yer alan yan menüden "raporlarım" başlığı bulunup seçilir.
  • "Raporlarım" başlığı altında "raporlarım ve başvurularım" alt başlıkları görüntülenir.
  • Aile hekimi ya da muayeneye gidilen diğer doktorlar tarafından hazırlanmış olan tüm raporlar "raporlarım" sayfasında listelenir.
  • Birçok başka işlemin de yapılabildiği e-Nabız sisteminde geçmişe dönük tüm raporlar görüntülenebilmektedir. Vatandaşlara doktorlar tarafından yazılmış olan ilaçlar, tıbbi malzemeler ya da istirahat raporları da bu menü üzerinden ulaşılabilirdir. Platform üzerinden raporlar hem görüntülenebilir hem de gerek duyulduğu takdirde paylaşımları da yapılabilir.
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