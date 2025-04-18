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2025 En yeni Cuma mesajları! En güzel resimli ve ayetli cuma mesajları: Cuma günü hangi dualar okunur? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualı mesajlar...

Cuma günü, rahmet, bereket ve manevi huzurun yoğunlaştığı müstesna bir gündür. Cuma gününün önemi diğer günlere göre daha büyüktür. Cuma namazıyla birleşen toplumsal dayanışma ve dua ile taçlanır. Cuma günü, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, dualı, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, kalplerinize dokunacak, maneviyatınızı güçlendirecek Cuma mesajları…

2025 En yeni Cuma mesajları! En güzel resimli ve ayetli cuma mesajları: Cuma günü hangi dualar okunur? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualı mesajlar...
Sedef Karatay

Cuma günü, Kur’an-ı Kerim’de “toplantı günü” olarak anılan, Allah’ın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bir gündür. Cuma namazı, cemaatle kılınan farz bir ibadet olup, Müslümanları bir araya getirerek kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirir. Bu mübarek günde edilen duaların kabulüne inanılır, kalpler huzurla dolar.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

  • Cumanız mübarek olsun! Rabbim kalbinize huzur, ömrünüze bereket, ruhunuza ferahlık nasip etsin.
  • Bugün dualarınızın gökyüzüne yükseldiği, gönlünüzün huzurla dolduğu bir Cuma olsun. Hayırlı Cumalar!
  • Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Cumanız mübarek, kalbiniz umutla dolsun.
  • Her Cuma bir arınma, bir başlangıçtır. Rabbim gönlünüzdeki tüm güzellikleri hayra çevirsin. Cumanız mübarek olsun.
  • Gönlünüzden geçen dualar kabul, hayatınız sağlık ve huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

DUALI CUMA MESAJLARI

  • Rabbim, bu mübarek Cuma’da kalbinizdeki en güzel dilekleri hayırlısıyla kabul etsin. Cumanız bereketli olsun.
  • Allah dualarınızı işitsin, umutlarınızı yeşertsin, gönlünüzü sabırla doldursun. Hayırlı Cumalar!
  • Kalbiniz kadar temiz, niyetiniz kadar saf bir Cuma geçirmeniz dileğiyle… Dualarınız kabul olsun.
  • Bu Cuma, gözyaşlarınızın sevince, dertlerinizin huzura döndüğü bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun.
  • Rabbim, sana ve sevdiklerine bu mübarek günde sağlık, huzur ve bereket nasip etsin. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

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KISA CUMA MESAJLARI

  • Cumanız mübarek, gönlünüz huzurlu olsun.
  • Dualarınız kabul, kalbiniz ferah olsun. Hayırlı Cumalar!
  • Rabbim bu Cuma’da yüzünüzü güldürsün. Dualarınız kabul olsun.
  • Huzur ve bereketle dolsun gününüz. Cumanız mübarek olsun.
  • Bir dua gönder Rabb’ine, bugün kapılar açık… Hayırlı Cumalar.

UZUN CUMA MESAJLARI

  • Sevgili dostum, bu mübarek Cuma günü sana ve ailene sağlık, huzur ve bereket diliyorum. Rabbim, kalbinin en derin köşesindeki duaları işitsin, sana sadece hayırlı olanı nasip etsin. Cumanız mübarek, gönlünüz huzurla dolsun.

  • Cuma, bir arınma, bir tazelenme günüdür. Bugün ettiğin dualar gökyüzüne yükselsin, kırgınlıklar yerini sevgi ve dostluğa bıraksın. Rabbim, sana ve sevdiklerine her zaman en güzel kapıları açsın. Hayırlı Cumalar!

  • Bu mübarek günde, gönlünden geçen her güzel niyetin gerçekleşmesini, hayatının sağlık, huzur ve bereketle dolmasını dilerim. Cuma’nız mübarek, dualarınız kabul olsun.

CUMA GÜNÜ YAPILABİLECEK DUALAR

Cuma günü, yapabileceğiniz bazı dualar:
Salavat-ı Şerife: Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmek, Cuma’nın bereketini artırır.
Kehf Suresi okumak: Cuma günü Kehf Suresi’ni okumanın fazileti büyüktür.
İstiğfar çekmek: Günahların affı için “Estağfirullah” zikrini bolca tekrar edebilirsiniz.
Kendi dualarınız: Kalbinizden geçen samimi dualarınızı Allah’a arz edin.

HAYIRLI CUMALAR!

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