2025 sağlık ocağı çalışma saatleri

Hastaneler ve diğer sağlık kurumlarından farklı olarak sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri) bölgesel olarak hizmet vermektedir. Ancak kapsamları ekipmanları ve personelleri açısından diğer sağlık kurumlarından farklı bulunmamaktadır. Sağlık ocakları her türden koruyucu doktorluk hizmetleri, hastaların tedavileri, muayeneleri, sağlık ocağına kaydı bulunan kişilerin sağlık sicillerini tutma gibi görevler üstlenmektedir.

Her Türk vatandaşının bağlı olduğu bir aile hekimi bulunmaktadır ve aile hekimleri sağlık ocaklarında yani Aile Sağlığı Merkezleri'nde hizmet vermektedir. Sağlık ocaklarındaki hekimlik hizmetleri doğrultusunda hekimler tedavi edemedikleri tüm durumları, hastaneye sevk gerektiren acil vakaları ya da benzeri durumları göz önünde bulundurup değerlendirerek hastaları hastaneye ve ilgili birimlere sevk edebilmektedirler.

Tarihte ilk kez 1961 tarihli kanun ile hizmete başlayan sağlık ocakları 5 bin-10 bin arası nüfusa göre meydana getirilmiş kurumlardır. Geçmişte sağlık ocakları halk sağlığı hemşiresi, hekim, tıbbi sekreter, şoför, köy ebeleri, sıtma sürveyans memuru ile çeşitli hizmetlilerden meydana gelen hekimlerle böğle kaynaklı yerel hizmetler sunmuşlardır.

2010 yılında alınan ve açıklanan bir karar ile Türkiye’de aile hekimliği uygulaması başlatılmış ve sağlık ocakları kapatılmıştır. Bu görevler ve sağlık ocağı uygulamaları Toplum Sağlığı Merkezi adı ile hizmet vermeye devam etmiştir.

Önemli sağlık hizmetleri sunan sağlık ocakları vatandaşlara tıbbi tanıların ve hastalık tanılarının konulmasında, tedavi için ilk süreçte hizmet verme amacı taşımaktadır. Sağlık ocakları hafta içinde belli günlerde ve belli saatler arasında hizmet vermektedir.

2025 sağlık ocağı saatleri nedir?

Türkiye’de aile hekimlerinin hizmet verdiği sağlık ocakları için belli günler ve saatler bulunmaktadır. Ülke genelinde tüm sağlık ocakları aynı saatler ve günler arasında hizmet vermektedir. Buna göre 08.00 saatinde hizmete başlayan sağlık ocakları 1 saatlik bir öğle arasına sahiptir. Sağlık ocaklarının kapanış saatleri ise 17.00 olarak belirlenmiştir.

Sağlık ocakları ülke genelinde sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle arası 12.00 ile 13.00 arasında olan sağlık ocakları resmi tatiller harici hafta içi her gün çalışmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri dışında 08.00 ile 17.00 arasında hafta içi her gün vatandaşlara hizmet vermektedir. Bu günler ve saatler arasında vatandaşlar aile hekimlerinden MHRS üzerinden ya da telefonla 182'den randevu alarak görüşebilmektedir.