2025’te en iyi yapay zeka uygulamaları

Yapay zeka araçları insanların günlük yaşamda ya da iş dünyasında çeşitli işleri yapmalarına yardım eden yazılım uygulamalarıdır. Bu teknolojiyle geliştirilen araçlar yapay zekanın gücüyle farklı alanlarda görevleri yerine getirir. Örneğin, uzun bir metin yazmak için kişinin yerine içerikler üretebilir. Bununla beraber karmaşık verileri inceleyerek anlamlı sonuçlar çıkaran ya da dakikalar içerisinde yaratıcı video hazırlayabilen araçlar da mevcuttur.

Günümüzde bir öğrenci, içerik üreticisi ya da çalışan, yapay zeka araçları sayesinde zamandan tasarruf edebilmektedir. Yapay zeka araçlarının kullanımı oldukça basittir. Dolayısıyla teknolojiden çok fazla anlamayan kişiler bile bu araçlardan kolayca yararlanabilir.

2025 yapay zeka uygulamaları

2025 yılında çok fazla tercih edilen yapay zeka araçları şu şekilde sıralanabilir:

1. ChatGPT

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kişilerin sorularına yanıtlar vererek bilgiye ulaşmalarını ve içerik üretmelerini sağlar. Bu araç insanla konuşuyormuş hissi verir. Gerçekleştirilen diyalog yapısı sayesinde sıradan bir sohbet gibi hissettirse de aslında bir yapay zeka sistemiyle konuşulur.

ChatGPT genellikle araştırma yapmak, yaratıcı fikirler bulmak, blog yazıları ya da e-posta taslakları oluşturmak için sıklıkla kullanılmaktadır.

DeepSeek, günümüzde bilgiye ulaşma anlayışını kökten değiştiren yapay zeka araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Öğrenme teknolojisi sayesinde internet üzerindeki bilgi topluluklarını tarayarak kullanıcılara doğru ve anlamlı bilgileri sunmayı hedeflemektedir. Bilhassa bilimsel içerikler, teknik konular ve veri analizi gibi daha karmaşık alanlarda da sıklıkla tercih edilmektedir.

3. Google Gemini

Google Gemini, Google’ın yapay zeka alanındaki modellerinden biridir. Doğal dil işleme, görsel tanıma ve çok modlu (metin, görsel, ses) yeteneklerine sahiptir. 2023 yılında tanıtılan Gemini, önceki modeller olan Bard ve PaLM’in devamı olmaktadır. Kullanıcılara metin yazma, soruları yanıtlama, kod üretme, görselleri anlama ve çok daha fazlasını yapma fırsatı verir.

4. MidJourney

MidJourney yapay zekayla teknolojisiyle hayal edilen görselleri yalnızca yazılan metinlerle oluşturan bir platformdur. Bilhassa sanatçılara, tasarımcılara ve içerik üreticilerine hitap eden bir araçtır. MidJourney, görseller oluşturarak içerik üreten kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

5. Mem

Mem, not almayı ve bilgileri yönetme konusunda yardımcı olan yapay zeka destekli uygulamalardan biridir. Günlük yaşamda ya da iş yerinde ihtiyaç duyulan bilgiyi kaydedip düzenlerken, gerektiği zamanlarda da öne çıkarabilmektedir. Bununla beraber yapay zeka sayesinde notları gruplandırabilmektedir. Bu sayede kullanıcılara not alma süreci sunmaktadır.

6. Fireflies

Fireflies iş hayatındaki toplantılar esnasında konuşulan her şeyi sesli olarak kaydeden ve notları otomatik olarak çıkaran yapay zeka aracıdır. Yoğun iş temposundaki kişilere kolaylık sağlamayı amaçlayan Fireflies, toplantıdaki tüm konuşmaları yazıya döküp özetini çıkarır. Bu sayede herhangi bir nedenle toplantıya katılamayanlar önemli bilgileri öğrenebilir. Bununla beraber yapılması gereken işlerle ilgili önemli maddeleri ve hatırlatmaları da kişiye bildirmektedir.

7. Slidesgo

İş ya da eğitim yaşamında sunum yapmayı amaçlayan yapay zeka aracıdır. Uygulamanın içerisinde yer alan hazır şablonlar sayesinde sunumlar hazırlanabilir. İş dünyası ve eğitim alanında sıklıkla kullanılan Slidesgo çeşitli tasarımlara sahiptir. Bu sayede sunuma gerekli metinlerin ve görsellerin eklenmesine olanak sağlar.

8. Google Asistan

Google Asistan, bilhassa sesli komutlarla gündelik işlerinin yapılmasını amaçlayan bir yapay zeka uygulamasıdır. Kullanıcılar asistan sayesinde arama yapabilir, hatırlatıcılar oluşturabilir, evdeki akıllı cihazlarını kontrol edebilir ve Google’ın diğer hizmetleriyle bağlantı kurabilirler. Günümüzde çeviri ve yol tarifi gibi özellikleriyle de sıklıkla kullanılan Google Asistan, adı gibi bir asistan işlevi görür.

8. Lensa AI

Lensa AI, fotoğrafları düzenlemeye olanak sağlayan yapay zeka aracıdır. Araç, cilt kusurlarını düzeltmekten ışık ayarlarına, çeşitli filtrelerden sanatsal dokunuşlara kadar pek çok seçeneğe sahiptir.

9. Replika

Replika duygusal destek vermek amacıyla geliştirilmiş yapay zeka tabanlı bir sohbet uygulaması olarak öne çıkar. İnsan gibi sohbet edebilen Replika, kullanıcılara yalnızlık, kişisel gelişim gibi konularda destek olur. Bir nevi sanal bir arkadaş gibi sohbet eder. Bu sayede zor anlar yaşayan ve sohbet etmek isteyen kişilere yardımcı olur.

10. MyFitnessPal AI

MyFitnessPal AI, sağlıklı yaşamayı tercih eden kişilere rehberlik eden bir yapay zeka aracıdır. Kişiler bu araçla kendi ihtiyaçlarına göre beslenme ve egzersiz programları hazırlayabilirler. Bu sayede daha dengeli ve fit bir hayat sürmelerine yardımcı olur. Bununla beraber yapay zeka sayesinde kişiye özel öneriler verir ve doğru alışkanlıklar edinmelerini kolaylaştırır.

11. Duolingo Max

Duolingo Max, yapay zeka teknolojisiyle dil öğrenme sürecini kolay hale getirmeyi amaçlayan platformlardan biridir. Kişiye ve ihtiyaçlarına özel olarak ders içerikleri sunar. Bu sayede öğrenme sürecini daha hızlı ve etkili hale getirir. Kişilere etkileşimli alıştırmalar ve gerçek zamanlı geri bildirimler sunarak, dili pratiğe dökme konusunda motivasyon sağlar.

12. Notion AI

Notion AI, proje yönetimi ve not alma işlerini hızlı hale getirmeyi amaçlayan yapay zeka araçlarından biri olarak öne çıkar. İşlerini düzenlemek, metinleri analiz etmek ve ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşmak isteyenler için hizmet verir. Aracın içerisinde farklı şablonlar ve çeşitli uygulamalarla entegre olma özelliği yer alır. Bu sayede hem bireysel hem de profesyonel çalışma ortamını organize etmeyi sağlar.