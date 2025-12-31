2025’te Zeugma mozaik müzesine rekor ziyaretçi

Zeugma Mozaik Müzesi, 2025 yılında 616 bin ziyaretçi aldı. Bu, müzenin açılışından bu yana en yüksek rakamdır. Dünya çapında tanınan Çingene Kızı mozaiği burada sergileniyor. Ayrıca Mars Heykeli ve Villa taban mozaikleri de mevcuttur. Müze, 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda açılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır. Gaziantep’e gelen turistlerin ilk uğrak noktası haline gelmiştir.

2025’te müze, önceki yılın rekorunu kırmıştır. Daha önce 2024 yılında 466 bin 102 kişi müzeyi ziyaret etmiştir. 17 Mayıs 2025 tarihi, günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. Bu tarihte 8 bin 167 kişi müzeyi ziyaret etti. Müze bu sayede kentin turizmine büyük katkı sağlamıştır. Ziyaretçi sayısı sürekli artmaktadır.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Vali, 2025 yılının müze için rekor yılı olduğunu bildirdi. 2011 yılından günümüze müze, toplamda 4 milyon ziyaretçiyi ağırladı.Ayrıca, şehrin kültürünün daha çok bilinmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

