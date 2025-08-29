2025 TIME100 AI: Yapay zeka alanında en etkili 100 isim listelendi! Listede bir Türk var

Yapay zekâ, artık yalnızca teknoloji gündemini değil, sanat ve kültürden ekonomiye kadar pek çok alanı şekillendiriyor. Bu kapsamda ABD merkezli haftalık haber dergisi TIME'dan da yapay zekâ sektörüyle ilgili önemli bir çalışma geldi.

TIME, YAPAY ZEKA ALANINDA EN ETKİLİ 1'İ TÜRK, 100 İSMİ AÇIKLADI

Werbtekno'da yer alan habere göre dergi, "2025 TIME100 AI" ismini verdiği yeni bir liste yayımladı. Bu listede 2025 yılında yapay zekâ sektörü üzerine çalışan en etkili 100 kişiye yer verildi. Üstelik listede yer alan isimlerden biri de Türk.

2025 TIME100 AI listesinde yer alan isimler arasında Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Jensen Huang (NVIDIA CEO'su), Andy Jassy (Amazon CEO'su) ve Dario Amodei (Anthropic CEO'su) gibi teknoloji dünyasına yön veren kişiler yer alıyor. Listede yer alan tek Türk ise yeni medya sanatçısı Refik Anadol.



(Yeni medya sanatçısı Refik Anadol)

TIME100 AI KAPAĞINI DA TASARLADI

2025 TIME100 AI listesinin yer aldığı özel sayının kapak tasarımı Refik Anadol tarafından oluşturuldu. AA'da yer alan habere göre Anadol, stüdyosunun geliştirdiği yapay zeka sistemini, derginin 100 yılı aşkın bir dönemi kapsayan 5 binden fazla kapağının arşiviyle eğitti.

Anadol, projede Nvidia ve Google Cloud'dan da destek aldı. Çalışmada ayrıca sistemin bazı aşamalarında Meta'nın Llama ve Google'ın Gemini modelleri de kullanıldı.

Refik Anadol ve ekibi, TIME dergisinin tüm kapaklarını tematik ve tarihsel verileri çıkararak analiz etti ve bu verileri yapay zeka sistemini, "Gelecek kapağı" ve "Arşiv rüyası" başlıklı iki farklı modda çalıştırmak için kullandı.

TIME kapağı, "arşiv rüyası" modunda üretildi. Bu modda, derginin yüzyıllık arşivi Anadol'un yorumuyla harmanlandı. Kapaktaki ana görsel yapay zeka tarafından oluşturulurken, metinler, sergi bağlamı ve ölçek için eklenen Anadol silueti gibi detaylar insan yönlendirmesiyle belirlendi. Kapak, çevrim içi ortamda, kesintisiz bir video döngüsü olarak görülebiliyor.