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2025 vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 vekaletle kurban kesim bedeli

İslam alemi için mübarek Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları ve vekaletle kurban kesim fiyatları merak edilmeye başlanır. Allah’a teslimiyetin bir simgesi olan ve paylaşmanın örneklerinden biri olarak kabul edilen kurban ibadeti öncesinde hazırlıklar yapılır. Kurban ibadetini vekalet vererek yerine getirecek olan kişiler için merakla beklenen açıklama ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Peki, 2025 kurban kesim bedeli ne kadar?

2025 vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 vekaletle kurban kesim bedeli
Defne Vera Şahin

İslam dinine göre kurban vekaleti, kurban ibadetini kendi yerine başkasının kesebilmesi için izin verme durumudur. Vekalet işlemi sözlü ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilir ve dinen caiz olarak görülür. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre bu işlem bilhassa sağlık, uzaklık ya da organizasyon bakımından kişinin kendi kesimini yapamaması durumunda kullanılabilir. İslam dinine inanan ve dini vecibelerini yerine getirmek için isteyen kişiler vekaletle kurban kesim için 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini merak ederler. Bu kapsamda vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi ve yurtdışı şeklinde ayrı olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?

Kurban ibadetinin yerine getirilebilmesi için birtakım kurallara uyulması gerekir. Bunlar arasında esas olarak kişinin kurbanını bizzat kesmesi yer alır. Fakat bu ibadetin ekonomik yönü daha fazla olduğu için vekalet yoluyla da gerçekleştirilebilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından vekaletle kurban kesimine yönelik bilgiler resmi internet sayfasında paylaşılmıştır. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, günümüzde vekaletle kurban kesim işlemi iki şekilde gerçekleştirilmektedir:

  1. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen birey, bu işlem için herhangi bir kurum ya da derneğe hayvanın satın alınması ve kesilmesi için genel bir vekalet verir. Vekaleti alan kurum ise kişi adına kurbanlık hayvanı temin eder ve bayram günleri içerisinde kesim işlemini gerçekleştirir.
  2. Diğer bir yöntemde ise kurumlar ve dernekler belirli bir ücret karşılığında kurbanlık hayvanı ya da hisseyi kurban kesecek olan kişiler satar. Kesim günleri içerisinde alıcıdan alınan vekalet sayesinde kurban kesim işlemi gerçekleştirilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 vekaletle kurban kesim bedeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2025 senesindeki vekalet kurban kesim ücreti yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir.

Kurban vekaleti verecek hayırseverlerin "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" internet siteleri üzerinden ya da TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabilecekleri açıklanmıştır. Erbaş, yurt dışında ikamet eden kişilerin ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerinde bulunan cami dernekleri ile din görevlileri aracılığıyla vekalet verebileceklerini belirmiştir.

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Kurban Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı kurban
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