2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi’ye görkemli lansman

İlçeden geleceğin sporcularının çıkması için spora ve sporcuya yaptığı devasa yatırımlarla adından söz ettiren Sultangazi Belediyesi, Avrupa Parlamentosu tarafından verilen 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını almayı başardı.

Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Avrupa’daki 14 şehirden biri olan, İstanbul’da ise 14 yıl sonra bu ünvanı alan tek belediye olan Sultangazi Belediyesi özel bir lansman programı düzenledi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde Sultangazi Belediyesi Sultan Kasrı Davet Salonu’nda düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ACES Yönetim Kurulu Üyesi Lucas Vorel, federasyon temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

SPORCULAR SAHENDE

Program, sporcuların sahneye çıkışı ile başladı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok madalya almış, ülkemize şampiyonluk getiren sporcular salondan büyük alkış aldı.

Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Eymen Yılmaz, Kyokushin Karate'de Genç Bayanlar 50 kg'da Avrupa Şampiyonu olan Tuba Deveci, Kick Boks dalında WAKO Dünya Kupası üçüncüsü Salih Arslan, Taekwondo'da Türkiye Gençler Şampiyonu Medine Gül Turan, 29. Uluslararası Veliköy Karakucak Güreşleri Birincileri Can Osman Sarı ve Recep Köse’nin de aralarında olduğu sporcular, kendi branşlarında Sultangazi için mücadele ettiklerini ifade ederek spora verdiği desteklerden dolayı Başkan Dursun’a teşekkürlerini iletti. Ardından Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun açılış konuşmasını ve Spor Şehri sunumunu yapmak için sahneye çıktı.

SPORLA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEHİR

“Her zaman, herkes için, her yerde spor” Sloganıyla hareket ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Sultangazi Belediyesi olarak uzun yıllardır sporun birleştirici gücüne inanıyor; gençlerimizden kadınlara, engelli bireylerden amatör spor kulüplerimize kadar tüm hemşehrilerimiz için kapsayıcı ve erişilebilir sportif faaliyetler yürütüyoruz. Başarıdan önemli bir şey varsa o da çocuklarımıza korunaklı bir alan oluşturmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak ve aile bağlarını güçlendirmek… Bu yüzden spora daha çok önem veriyoruz. ACES Europe’un belirlediği kriterlere uyum sağlamak için kararlılıkla çalıştık; bugün bu ünvanı almış olmak Sultangazi’nin spora verdiği önemin uluslararası düzeyde takdir edildiğinin en somut göstergesidir. 2019 yılında bu yola çıktığımızda ilçemizin adı spor kelimesiyle yan yana pek anılmazdı. Elimizde sadece 3 branş ve yaklaşık 500 sporcu vardı. 7 yıl gibi bir sürede geldiğimiz nokta, kat ettiğimiz yol gerçekten takdire şayandır. Bu bir ekip işidir.” diye konuştu.

“İSTANBUL’EN EN ÇOK LİSANSLI SPORCUSU OLAN KULÜBÜYÜZ”

Başkan Dursun; “Bugün itibariyle 15 mahallede, 24 farklı branşta, 10 binden fazla gencimize spor eğitimi veriyoruz. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü olarak İstanbul’un en çok aktif sporcusuna sahip kulübüyüz. 3 bin 500 aktif lisanslı sporcumuz bulunuyor. Sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplamda 4.600 madalya kazanmayı başardı. 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında üst üste dört yıl, Türkiye'de en çok lisanslı sporcusu olan kulüp olma başarısını gösterdik. Yaz spor okullarımızda 60 binden fazla çocuğumuza, gençlik kamplarımızda 15 binden fazla gencimize ulaştık.13 kadın spor merkezimizle bugüne kadar 30 binden fazla kadınımızı sporla buluşturduk. Toplamda, 90 binden fazla Sultangazili, sporu hayatının parçası haline getirdi. Bu gurur bütün Sultangazi’nin” dedi.

HEDEF AVRUPA’NIN EN İYİ SPOR ŞEHRİ OLMAK

Başkan Dursun; “Sorumluluğumuz ağır. Eylül Ekim gibi Avrupa Parlamentosu Avrupa’nın Spor Şehri seçilen 14 şehrin arasından Avrupa’nın en iyi spor şehrini seçecek. Hedefimiz Avrupa’nın En İyi Spor Şehri olmak diye konuştu.

BAKAN BAK'A TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dursun; “Sporcularımızın spor yaptıkları alanlar çok güçlü hale geldi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın çok güçlü desteğini aldık. Bakanımız olmasa fiziki kapasitemizi artırmak bu kadar kolay olmazdı. Geçen yılın sonunda tamamladığımız Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi'miz, yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı salonlarıyla gençlerimize hizmet için gün sayıyor. Yine Bakanlığımız desteği ile hayata geçirdiğimiz ve inşaatına devam ettiğimiz Cebeci Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi'miz ise 1500 kişilik kapasitesiyle uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak. Destekleriniz için var olun.” diye konuştu.

SPOR İYİLEŞTİRİR

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; “Spor birleştirir, iyileştirir. Burası gençlerin yoğun olduğu bir şehir. Gençlerimizin potansiyelini iyi biliyoruz. Başkanımızın gençlerimize sağladığı imkanlar çok kıymetli. ACES gerçekten doğru bir şehir seçmiş. Bu kadar sporcu, bu kadar madalya kolay iş değil. Sultangazi Belediye Başkanımıza emekleri için gerçekten teşekkür ediyoruz. Sultangazili çocuklarımız tesislerde, yüzme havuzlarında, yaz okullarında, sahalarda… Bu kadar çocuğa dokunmak kolay iş değil.

FORMULA 1 İSTANBUL’DA

Sporun içinden gelen ve sporla iç içe olan bir Cumhurbaşkanımız var, çok şanlıyız. Bizler de ülkemizin sporda daha ileriye gitmesi için durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan Formula 1 artık İstanbul’da. Bu gerçekten önemli bir organizasyon. Bu sporda nerelere geldiğimizin de göstergesidir. 2027 ve 2031 arasında Formula 1 İstanbul’da olacak” dedi.

Bizler de elimizden geldiğince destek oluyor, buradaki gençlerimize daha iyi imkanlar sağlamak için çalışıyoruz.

BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

İstanbul Valisi Davut Gül; “Sultangazi, 39 ilçemizden bu ünvanı alan tek ilçemiz. İstanbulumuz için çok önemli bir ünvan. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını Başkanımızın emekleri ve çabalarıyla neler başarılacağını bir kez daha gördük. Başkanımızı ve genç sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

ACES Temsilcisi Programda

Programa katılan ACES Yönetim Kurulu Üyesi Lucas Vorel; “ACES, milyonlara hitap eden bir platform. Elbette Türkiye spor alanında çok güçlü. 2026 Avrupa Spor Şehri seçilen Sultangazi, sporun değerini temsil etmek için uygun bir aday olarak görülmüştür. Spor alanında hayata geçireceğiniz proje ve hedeflerinizde sizlere başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“AVRUPA’NIN EN İYİSİ OLACAK”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Çok özel bir gecede bir aradayız. Çalışma ve gayretleriyle 2026 Avrupa Spor Şehri alan Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum. 14 şehir içerisinden Avrupa’nın en iyi spor şehri seçileceğine de yürekten inanıyorum” dedi.

BAŞKAN’DAN MİSAFİRLERİNE FORMA

Konuşmaların ardından Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü forması takdim etti. Protokol gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

AVRUPA SPOR ŞEHRİ SULTANGAZİ SPOR ETKİNLİK TAKVİMİ

Sultangazi Belediyesi, MAYIS'ta, 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvamız için FIBA Dünya Turu takımlarını ağırlayacak. Sırbistan, Polonya, Almanya, İspanya, Yunanistan — Avrupa'nın en güçlü takımları Sultangazi'de buluşacak.

HAZİRAN'da, sporcular Mimar Sinan'ın kemerinin altından koşacak. Mağlova Ultra Trail ile sporu tarihe, tarihi spora bağlayacağız.

TEMMUZ'da, dedelerimizin er meydanı yeniden kurulacak. 2. Uluslararası Karakucak Güreş Turnuvamız'la ata sporunu dünyayla buluşturacağız.

AĞUSTOS'ta, Uluslararası Satranç Open Turnuvamız FIDE normlarında zekâ sporunun dünya yıldızlarını Sultangazi'de ağırlayacak.

EYLÜL'de, Uluslararası Engel Parkuru Yarışmalarımız sporun sınır tanımayan enerjisini ilçemize yayacak. Ve aynı ay, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Avrupa'nın spor şehirleri ailesinin bir üyesi olarak meydanlarımızı bir festivale çevireceğiz.

EKİM'de, uluslararası Spor Zirvemiz'de spor yöneticilerini, akademisyenleri ve uzmanları Sultangazi'de buluşturacağız.